Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun". Promień tej burzy ma 380 kilometrów

|
Porywy wiatru tajfunu Bavi, Tajwan
Przygotowania do tajfunu Bavi, Ishigaki, Japonia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Japońska prefektura Okinawa oraz Tajwan rozpoczęły przygotowania do nadejścia tajfunu Bavi, który ma przetoczyć się przez tamtejsze wybrzeża. Mieszkańcy wyspy Ishigaki czyszczą sklepowe półki, a na Tajwanie sprawdziło się lokalne powiedzenie, mówiące o tym, że "kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun".

Tajfun Bavi zbliża się do japońskiej prefektury Okinawa. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) informuje, że żywioł przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim, a w piątek znalazł się nad południową częścią regionu. Bavi zakłóca ruch lotniczy. Ze względu na trudną pogodę linie lotnicze Japan Airlines odwołały 59 lotów zaplanowanych na piątek, a All Nippon Airways anulowały aż 104 loty z prefektur Okinawa i Kagoshima i do nich.

Bavi zbliża się do archipelagu Sakishima z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 162 kilometry na godzinę i najprawdopodobniej uderzy w niego w sobotę. Tajfun przyniesie ulewne deszcze oraz wyjątkowo silny wiatr. JMA przewiduje, że w piątek w porywach jego prędkość wyniesie 180 km/h, a w sobotę nawet 216 km/h. To wystarczy, żeby zburzyć domy. Meteorolodzy apelują o zachowanie ostrożności w związku z potencjalnymi osunięciami ziemi, wysokimi falami oraz gwałtownymi przypływami.

Klatka kluczowa-551486
Mieszkańcy Okinawy szykują się na nadejście tajfunu Bavi, Japonia
Źródło: Reuters

Tajfun Bavi. Puste półki na Ishigaki

- Bywałem w okolicy, gdy w pobliżu przechodziły tajfuny, ale nigdy nie były one aż tak silne - powiedział agencji informacyjnej Reuters turysta, który z powodu pogody musiał przedłużyć swój pobyt na wyspie Ishigaki.

W piątkowy poranek rozpadał się tam ulewny deszcz, a mieszkańcy zaczęli przygotowywać się na nadejście tajfunu, który także dotrze tam w sobotę rano. W lokalnym supermarkecie mieszkańcy zaczęli wykupywać najpotrzebniejsze produkty, aby uniknąć wychodzenia z domu. Japończycy martwią się, że wskutek wichury może zabraknąć prądu. - Jeśli zgaśnie światło, lodówka też przestanie działać - powiedział agencji informacyjnej Reuters jeden z mieszkańców Ishigaki.

CZYTAJ TEŻ: Tu czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów. Tysiące nadmiarowych zgonów

"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun"

Tajfun zbliża się też do Tajwanu, ale nie uderzy w niego bezpośrednio. O tym, że nadejdzie, mieszkańcy mówią od kilku dni. W miejscowości Taitung od dawna powtarza się, że "kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun". Nie jest to tylko ludowa mądrość, a udowodniony sposób przewidywania nadejścia żywiołu. Wyspa Orchidei (Lan Yu) oddalona jest od Taitungu o około 118 km, a jej zdjęcia wykonane przez mieszkańców pojawiły się w sieci już 6 lipca. Żeby zobaczyć z Taitungu Wyspę Orchidei, muszą zaistnieć odpowiednie warunki - zbliżający się żywioł działa jak gigantyczny osuszacz, sprawiając, że rozpraszają się chmury i mgły zasłaniające widok.

Nadciąga Bavi, Tajwan
Nadciąga Bavi, Tajwan
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

W piątek władze Tajwanu rozdały worki z piaskiem mieszkańcom stolicy, Tajpej, ponieważ tajfun Bavi ma przynieść ulewne deszcze, gwałtowny wiatr i powodzie. W dzielnicy najbardziej narażonej na podtopienia mieszkańcy ustawiali worki z piaskiem przed bramami swoich domów, aby chronić je przed wodą.

Klatka kluczowa-551589
Tajwan przygotowuje się na nadejście Bavi
Źródło: Reuters

Nie przewiduje się, aby tajfun Bavi uderzył w ląd Tajwanu, ale prognozowane są tam ogromne opady. Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna (CWA) wydała w piątek rano ostrzeżenia przed tajfunem dotyczące zarówno obszarów morskich, jak i lądowych. Alerty obejmują Tajpej, Nowy Tajpej, Keelung, Yilan, a także Hualien jako wstępną strefą ostrzegawczą. Oczekuje się, że w sobotę w ciągu dnia centrum burzy przejdzie w odległości od 100 do 150 kilometrów od wybrzeża Tajwanu. Ponieważ promień burzy to aż 380 kilometrów, zagrożone są miliony mieszkańców regionu.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
Źródło: Reuters, Japan Storm Media, Group, NHK, ENEX
Tagi:
TajwanJaponiaSupertajfun BaviHuragany, tajfuny, cyklony
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć w części kraju
Prognoza
Pochwycenie pierwszego stopnia Długiego Marszu 10B, Chiny
Chińczykom udało się odzyskać rakietę nośną
Strażacy walczą z pożarem w prowincji Almeria w południowej Hiszpanii
Pożar lasu w Andaluzji. Ciała ofiar znaleziono w samochodach
Bydgoszcz, Polska
Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Upał wraca do Polski. Co widać na mapach
Upał powrócił na mapy. Kiedy się go spodziewać
Polska
Letni zachód słońca, Włochy
Na termometrach będzie nawet 45 stopni
Chmura szelfowa nad Ziemia Łódzką
Może padać grad. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami
Polska
16 min
pc
Dopóki woda leci z kranu, wielu tego nie zauważa. Polska wysycha
TVN24
Trzęsienie ziemi w Czechach
Nie było tak silne, jak sądzono. Szukają źródła pomyłki
Łosie w Kuźnicy na Helu
Łosie na plaży na Helu. "Wszyscy zaczęli je nagrywać"
Polska
Upały powróciły do Wielkiej Brytanii
Najcieplejszy czerwiec w historii Europy Zachodniej. Tysiące nadmiarowych zgonów.
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
Polska
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
Polska
Chmury, burze, groźna pogoda
Trwa wędrówka burz
Polska
Vozinha
Jest mięczakiem, ale nazywa się jak jeden z bohaterów mundialu
Ciekawostki
Ratownicy montują siatkę na rzece Namwon w mieście Yeongju
Woda porwała mężczyznę, który był na spacerze
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce
El Nino może sprowadzić ekstrema na nasze podwórko. Pogoda na wakacje
Arleta Unton-Pyziołek
Skutki silnego wiatru w województwie warmińsko-mazurskim
Tu silny wiatr wyrządził najwięcej szkód. Strażacy o interwencjach
Polska
Ulewa, burza
Tu ma mocno padać i grzmieć
Prognoza
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Kilkaset dzieci opuściło letnie obozy przez pożary
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado porwało mężczyznę z mieszkania
Akcje ratownicze i wolontariusze, La Guaira, Wenezuela
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje już ponad 3,6 tysiąca osób
Zniszczenia na terenie obozu harcerskiego na Warmii i Mazurach
Ewakuacja kolejnych obozów. W jednym z nich wiatr zniszczył namioty
Polska
Deszcz, lato, jagody, borówki, pogoda, opady
Znów będziemy mieć największą ujemną anomalię temperatury
Prognoza
Zamknięta plaża w Krynicy Morskiej po sztormie
"Zbudowaliśmy tutaj taką fortecę". Krynica Morska kontra sztorm
Polska
Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza
Ochłodzenie o 40 stopni. "Dla mnie to jest szokujące"
Polska
Silny wiatr, deszcz
Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami
Polska
Wzburzone Morze Bałtyckie
"Ewenement" nad Bałtykiem. Morze pożera plaże
Polska
Krynica Morska
Wiatr zrywał sygnał. "Niełatwe warunki" relacji na żywo
Polska
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom