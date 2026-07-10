Świat "Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun". Promień tej burzy ma 380 kilometrów Matylda Dziechcińska |

Przygotowania do tajfunu Bavi, Ishigaki, Japonia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

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Tajfun Bavi zbliża się do japońskiej prefektury Okinawa. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) informuje, że żywioł przemieszcza się w kierunku północno-zachodnim, a w piątek znalazł się nad południową częścią regionu. Bavi zakłóca ruch lotniczy. Ze względu na trudną pogodę linie lotnicze Japan Airlines odwołały 59 lotów zaplanowanych na piątek, a All Nippon Airways anulowały aż 104 loty z prefektur Okinawa i Kagoshima i do nich.

Bavi zbliża się do archipelagu Sakishima z maksymalną prędkością wiatru wynoszącą 162 kilometry na godzinę i najprawdopodobniej uderzy w niego w sobotę. Tajfun przyniesie ulewne deszcze oraz wyjątkowo silny wiatr. JMA przewiduje, że w piątek w porywach jego prędkość wyniesie 180 km/h, a w sobotę nawet 216 km/h. To wystarczy, żeby zburzyć domy. Meteorolodzy apelują o zachowanie ostrożności w związku z potencjalnymi osunięciami ziemi, wysokimi falami oraz gwałtownymi przypływami.

Mieszkańcy Okinawy szykują się na nadejście tajfunu Bavi, Japonia Źródło: Reuters

Tajfun Bavi. Puste półki na Ishigaki

- Bywałem w okolicy, gdy w pobliżu przechodziły tajfuny, ale nigdy nie były one aż tak silne - powiedział agencji informacyjnej Reuters turysta, który z powodu pogody musiał przedłużyć swój pobyt na wyspie Ishigaki.

W piątkowy poranek rozpadał się tam ulewny deszcz, a mieszkańcy zaczęli przygotowywać się na nadejście tajfunu, który także dotrze tam w sobotę rano. W lokalnym supermarkecie mieszkańcy zaczęli wykupywać najpotrzebniejsze produkty, aby uniknąć wychodzenia z domu. Japończycy martwią się, że wskutek wichury może zabraknąć prądu. - Jeśli zgaśnie światło, lodówka też przestanie działać - powiedział agencji informacyjnej Reuters jeden z mieszkańców Ishigaki.

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"Kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun"

Tajfun zbliża się też do Tajwanu, ale nie uderzy w niego bezpośrednio. O tym, że nadejdzie, mieszkańcy mówią od kilku dni. W miejscowości Taitung od dawna powtarza się, że "kiedy widać Wyspę Orchidei, to jest znak, że nadchodzi tajfun". Nie jest to tylko ludowa mądrość, a udowodniony sposób przewidywania nadejścia żywiołu. Wyspa Orchidei (Lan Yu) oddalona jest od Taitungu o około 118 km, a jej zdjęcia wykonane przez mieszkańców pojawiły się w sieci już 6 lipca. Żeby zobaczyć z Taitungu Wyspę Orchidei, muszą zaistnieć odpowiednie warunki - zbliżający się żywioł działa jak gigantyczny osuszacz, sprawiając, że rozpraszają się chmury i mgły zasłaniające widok.

Nadciąga Bavi, Tajwan Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

W piątek władze Tajwanu rozdały worki z piaskiem mieszkańcom stolicy, Tajpej, ponieważ tajfun Bavi ma przynieść ulewne deszcze, gwałtowny wiatr i powodzie. W dzielnicy najbardziej narażonej na podtopienia mieszkańcy ustawiali worki z piaskiem przed bramami swoich domów, aby chronić je przed wodą.

Tajwan przygotowuje się na nadejście Bavi Źródło: Reuters

Nie przewiduje się, aby tajfun Bavi uderzył w ląd Tajwanu, ale prognozowane są tam ogromne opady. Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna (CWA) wydała w piątek rano ostrzeżenia przed tajfunem dotyczące zarówno obszarów morskich, jak i lądowych. Alerty obejmują Tajpej, Nowy Tajpej, Keelung, Yilan, a także Hualien jako wstępną strefą ostrzegawczą. Oczekuje się, że w sobotę w ciągu dnia centrum burzy przejdzie w odległości od 100 do 150 kilometrów od wybrzeża Tajwanu. Ponieważ promień burzy to aż 380 kilometrów, zagrożone są miliony mieszkańców regionu.

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