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Polak zmarł w słowackich Tatrach

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Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: marek kacir/Shutterstock
Turysta z Polski zmarł na szlaku w słowackich Tatrach. Do wypadku doszło na szlaku w rejonie Rysów. Mężczyzna zasłabł, mimo natychmiastowego rozpoczęcia resuscytacji nie udało się go uratować.

O zdarzeniu poinformowała słowacka Horska Zachranna Służba (HZS). W środę rano ratownicy otrzymali zgłoszenie, że w Dolinie Mięguszowieckiej, na szlaku prowadzącym do Chaty pod Rysami, znajdował się 59-letni turysta z Polski skarżący się na ból w klatce piersiowej. Nagle mężczyzna stracił przytomność, upadł i doznał urazu głowy.

Turyści udzielili pierwszej pomocy

Na pomoc mężczyźnie ruszyli przechodzący obok turyści, którzy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Do akcji skierowano śmigłowiec ze Słowacji z lekarzem i ratownikiem HZS. Na miejsce udali się również pracownicy Chaty pod Rysami wyposażeni w automatyczny defibrylator zewnętrzny.

"Po dotarciu na miejsce lekarz wraz z ratownikiem HZS kontynuowali zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, wykorzystując również defibrylator. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych, a lekarz stwierdził zgon mężczyzny" - przekazali słowaccy ratownicy. Ciało turysty zostało przetransportowane do Starego Smokowca i przekazane słowackiej policji.

To drugi podobny przypadek w rejonie Rysów w ciągu dwóch dni. We wtorek po polskiej stronie Tatr zmarł zagraniczny turysta, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybkiego udzielenia pomocy mężczyzny nie udało się uratować. W sobotę do śmiertelnego wypadku, w którym zginął Polak, doszło w innej części słowackich Tatr.

Dolina Mięguszowiecka w słowackich Tatrach
Dolina Mięguszowiecka w słowackich Tatrach
Źródło zdjęcia: marek kacir/Shutterstock
Źródło: PAP, HZS
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Tagi:
TatrySłowacja
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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