Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie

NOAA Science On a Sphere
Trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę wschodnią część Afganistanu. Miało magnitudę 6 - podało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ).
Ziemia zatrzęsła się w niedzielę o godzinie 23.47 lokalnego czasu we wschodniej części Afganistanu. Epicentrum znajdowało się 36 kilometrów na północ od Bāsawul. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 10 kilometrów.
Jak podało Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ), trzęsienie ziemi miało magnitudę 6.
Źródło: Reuters, USGS
Źródło zdjęcia głównego: USGS
