Woda zalała maszynownię tankowca. Służby próbują zapobiec wyciekowi ropy

U wybrzeży Dakaru w Senegalu utknął tankowiec Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do maszynowni pływającego pod panamską banderą tankowca Mersin, będącego własnością tureckiej firmy Mersin Shipping, dostała się woda - poinformował w niedzielę zarząd portu w Dakarze, stolicy Senegalu. Statek płynął z 50 tysiącami baryłek ropy naftowej załadowanej w rosyjskim porcie Tamań. Władze chcą zabezpieczyć statek, aby nie wyciekła z niego ropa.

Tankowiec z ropą utknął u wybrzeży Senegalu

Tankowiec wysłał w nocy z 27 na 28 listopada sygnał alarmowy. W sobotę w kierunku jednostki zaczęło zmierzać kilka statków, aby ocenić sytuację i w razie potrzeby pomóc załodze. Na miejscu, w towarzystwie holowników i okrętów wojennych, pojawiły się też senegalskie służby.

W niedzielę zarząd portu w Dakarze poinformował, że cała załoga tankowca została ewakuowana i nikt nie odniósł obrażeń. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać, że zanurzenie statku znacznie przekracza linię wodną. Nie ma jednak śladów pożaru ani uszkodzeń zewnętrznych.

The oil tanker “Mersin” is sinking off the coast of Senegal.



In August, it visited the port of Taman in the russian terrorist state. It went to Togo then headed to Senegal where it remained stationary for several months.



Russia finances its war against the West with oil sales. pic.twitter.com/mM5jsC31aZ — Michael MacKay (@mhmck) November 30, 2025 Rozwiń

Zarząd portu w Dakarze przekazał w niedzielę, że władze pracują nad stabilizacją statku, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi ropy i nie dopuścić do skażenia środowiska. W poniedziałek rano nie było informacji o zanieczyszczeniu wód.

Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru Źródło: Reuters