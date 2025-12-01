Logo TVN24
Woda zalała maszynownię tankowca. Służby próbują zapobiec wyciekowi ropy

Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakar
U wybrzeży Dakaru w Senegalu utknął tankowiec
Źródło: Google Earth
Tankowiec, który płynął z ropą naftową załadowaną w rosyjskim porcie, nabiera wody u wybrzeża Senegalu. Władze afrykańskiego kraju starają się zapobiec ewentualnemu wyciekowi ropy.

Do maszynowni pływającego pod panamską banderą tankowca Mersin, będącego własnością tureckiej firmy Mersin Shipping, dostała się woda - poinformował w niedzielę zarząd portu w Dakarze, stolicy Senegalu. Statek płynął z 50 tysiącami baryłek ropy naftowej załadowanej w rosyjskim porcie Tamań. Władze chcą zabezpieczyć statek, aby nie wyciekła z niego ropa.

Tankowiec z ropą utknął u wybrzeży Senegalu

Tankowiec wysłał w nocy z 27 na 28 listopada sygnał alarmowy. W sobotę w kierunku jednostki zaczęło zmierzać kilka statków, aby ocenić sytuację i w razie potrzeby pomóc załodze. Na miejscu, w towarzystwie holowników i okrętów wojennych, pojawiły się też senegalskie służby.

W niedzielę zarząd portu w Dakarze poinformował, że cała załoga tankowca została ewakuowana i nikt nie odniósł obrażeń. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać, że zanurzenie statku znacznie przekracza linię wodną. Nie ma jednak śladów pożaru ani uszkodzeń zewnętrznych.

Zarząd portu w Dakarze przekazał w niedzielę, że władze pracują nad stabilizacją statku, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi ropy i nie dopuścić do skażenia środowiska. W poniedziałek rano nie było informacji o zanieczyszczeniu wód.

Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: jzb,kp

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

SenegalWypadekRopa naftowa
