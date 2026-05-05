Świat

Różowa plama widziana z kosmosu. To krewetki

Masa krewetek wyrzuconych na wybrzeże Omanu
Naukowcy zbierają pomiary akustyczne w oceanie
Źródło: FAU Harbor Branch Oceanographic Institute
U wybrzeży Omanu doszło do masowego wyrzucenia martwych krewetek na brzeg. Skorupiaków było tak dużo, że było je widać z kosmosu. Zdarzenie zarejestrował jeden z satelitów programu Copernicus.

Niezwykłe zdjęcie satelitarne zostało wykonane 22 kwietnia 2026 roku, ale zostało udostępnione dopiero na początku maja. Przedstawia olbrzymią różową plamę znajdującą się w pobliżu plaży Mirbat na południowo-zachodnim wybrzeżu Omanu. Jak się okazało, była to masa nieżywych krewetek oceanicznych wyrzuconych na brzeg.

Źródło: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Śmiertelny szok

Jak wyjaśnili eksperci programu Copernicus, epizody masowego wyrzucania krewetek na brzeg powiązane są z nagłymi zmianami temperatury wody oceanu. Krewetki są bardzo wrażliwe na takie wahania, które mogą prowadzić do śmiertelnego szoku. Zdarzenia mogą dotyczyć olbrzymiej liczby osobników, co widać na zdjęciu - masa wyrzuconych skorupiaków kontrastuje z jednolitym, stonowanym wybrzeżem.

Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi. Dzięki satelitom dostarcza on mnóstwo danych służących między innymi do monitorowania środowiska i zmian klimatu.

Źródło: Copernicus Unia Europejska

Źródło zdjęcia głównego: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Franciszek Wajdzik
