Świat Różowa plama widziana z kosmosu. To krewetki Franciszek Wajdzik |

Naukowcy zbierają pomiary akustyczne w oceanie Źródło: FAU Harbor Branch Oceanographic Institute

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niezwykłe zdjęcie satelitarne zostało wykonane 22 kwietnia 2026 roku, ale zostało udostępnione dopiero na początku maja. Przedstawia olbrzymią różową plamę znajdującą się w pobliżu plaży Mirbat na południowo-zachodnim wybrzeżu Omanu. Jak się okazało, była to masa nieżywych krewetek oceanicznych wyrzuconych na brzeg.

Masa krewetek wyrzuconych na wybrzeże Omanu Źródło: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Śmiertelny szok

Jak wyjaśnili eksperci programu Copernicus, epizody masowego wyrzucania krewetek na brzeg powiązane są z nagłymi zmianami temperatury wody oceanu. Krewetki są bardzo wrażliwe na takie wahania, które mogą prowadzić do śmiertelnego szoku. Zdarzenia mogą dotyczyć olbrzymiej liczby osobników, co widać na zdjęciu - masa wyrzuconych skorupiaków kontrastuje z jednolitym, stonowanym wybrzeżem.

Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi. Dzięki satelitom dostarcza on mnóstwo danych służących między innymi do monitorowania środowiska i zmian klimatu.