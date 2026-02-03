Logo TVN24
Rekord zimna na Kubie

Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby (wideo bez dźwięku)
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
We wtorek na Kubie odnotowano najniższą temperaturę powietrza w historii. Zarejestrowano ją w prowincji Matanzas, położonej niedaleko stolicy kraju - Hawany.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Na Kubie padł rekord zimna. We wtorek o świcie w prowincji Matanzas, która znajduje się niedaleko stolicy - Hawany, termometry pokazały zero stopni Celsjusza. To najniższa temperatura w historii tego karaibskiego kraju - poinformował Kubański Instytut Meteorologiczny (Instituto de Meteorología de Cuba).

Najniższa temperatura w historii

"Stacja meteorologiczna Indio Hatuey zarejestrowała temperaturę zero stopni Celsjusza, czyli punktu zamarzania, co zdarzyło się po raz pierwszy na terytorium Kuby i jest rekordem kraju" - poinformowali kubańscy synoptycy.

Jak podały lokalne media, poprzedni rekord najniższej temperatury na Kubie został zarejestrowany w 1996 roku w sąsiedniej prowincji Mayabeque. Wówczas termometry pokazały 0,6 st. C. We wtorek nad ranem lokalne Centrum Meteorologiczne prowincji Matanzas potwierdziło obecność szronu na uprawach w rejonie Indio Hatuey.

Klatka kluczowa-205813
Prognozowana temperatura dla Kuby
Źródło: Ventusky.com

Niskie wartości na termometrach przyniósł chłodny front

Kuba prowadzi zapisy meteorologiczne od połowy XIX wieku, chociaż najbardziej wiarygodne dane pojawiły się w drugiej połowie XX wieku. Według kubańskich meteorologów, nietypowy spadek temperatury na tej tropikalnej wyspie jest spowodowany nadejściem bardzo intensywnego chłodnego frontu znad Ameryki Północnej, który przyniósł masę polarnego powietrza w okolice Karaibów.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, eluniversal.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

