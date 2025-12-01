Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajemnicze rekiny z głębin zagrożone wyginięciem

Rekin z rodziny Centrophoridae
Gody rekinów
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Dziwne, prehistoryczne stworzenia, o których wiele informacji pozostaje tajemnicą - tak żyjące w głębinach rekiny z rodziny Centrophoridae opisuje CNN. Tymczasem te mało poznane zwierzęta wkrótce mogą zniknąć z mórz i oceanów na całym świecie.

Zielonookie, obdarzone smukłymi ciałami rekiny z rodziny Centrophoridae są "dziwnie wyglądającymi, prehistorycznymi stworzeniami, które istnieją od milionów lat", zauważył w ostatnich dniach listopada amerykański CNN. Choć "gatunek ten występuje na całym świecie na głębokościach od 200 do 1500 metrów, to wiele na ich temat wciąż jest tajemnicą" - podkreślono.

Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach

Nauka

Rekin z głębin zagrożony

Centrophoridae to rodzina jednych z najmniej znanych powszechnie gatunków rekinów. Tymczasem aż trzy czwarte z nich jest obecnie zagrożonych wyginięciem. Powód? Cenny olej z wątroby tych zwierząt. Jest on bowiem bogaty w skwalen, związek tłuszczowy powszechnie stosowany w kosmetykach, a także szeregu innych produktów, od kremów przeciwsłonecznych po plastry nikotynowe.

Dane na temat rocznego obrotu olejem z wątroby rekina są ograniczone i bazują głównie na szacunkach. Według CNN w 2012 roku globalny popyt szacowano na około 2000 ton, a jego większość oleju z wątroby rekina jest pozyskiwana właśnie od gatunków z rodziny Centrophoridae.

Rekin z rodziny Centrophoridae
Rekin z rodziny Centrophoridae
Źródło: Shark Conservation Fund

Stacja przypomina, że firmy takie jak L'Oreal czy Unilever już w 2008 roku zobowiązały się do zaprzestania stosowania oleju z wątroby rekina w swoich produktach, a skwalen może być pozyskiwany także z trzciny cukrowej. 

Jednak nie wszyscy zdecydowali się na taką deklarację, a rekinom z głębin nie sprzyja także rosnąca popularność połowów głębinowych. "Wraz z upowszechnianiem się połowów głębinowych, napędzanych lepszą technologią i niewielką ilością (innych gatunków - red.) ryb w płytkich wodach przybrzeżnych, gatunki (głębinowe - red.) stają się coraz bardziej zagrożone" - pisze CNN.

Tym zwierzętom "kończy czas"

Nadzieją dla zagrożonych rekinów mogą być nowe międzynarodowe środki ochrony. Podczas trwającej od 24 listopada 20. sesji konferencji stron konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES, konwencja waszyngtońska) ponad 70 gatunków rekinów i płaszczek uzyskało właśnie silniejszą ochronę przed handlem międzynarodowym.

Gatunki z rodziny Centrophoridae, wśród nich m.in. koleń kewaczo (Centrophorus granulosus), znalazły się w załączniku do tej konwencji, który reguluje handel przez granice międzynarodowe i poprawia jakość monitoringu. Luke Warwick z organizacji pozarządowej Wildlife Conservation Society odniósł się do tej decyzji w komunikacie prasowym.

"Rekiny i płaszczki są drugą najbardziej zagrożoną grupą gatunków na naszej planecie, a wielu z nich kończy się czas… Dzisiejsze głosowanie daje im realną szansę na odbudowę populacji" - napisał 28 listopada.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"

"Są o krok od całkowitego wyginięcia"

Ciekawostki
25 min
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm

Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm

TVN24

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shark Conservation Fund

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaMorza i oceanyochrona przyrody
Czytaj także:
AdobeStock_1788852409
Panowanie zgniłego wyżu. Co przyniesie początek grudnia?
Prognoza
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
Polska
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
Nauka
Smog
Polscy smogowi rekordziści. Gdzie powietrze dziś najbardziej gryzie w gardło
Smog
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
TVN24
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
Świat
W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko
Świat
Smog
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
Świat
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
Prognoza
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
Prognoza
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
Ciekawostki
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
Świat
Karambol
Duży karambol na autostradzie
Świat
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Kraina Wielkich Jezior pod śniegiem. Trudne warunki na drogach
Świat
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
Prognoza
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
Polska
Mgła, wczesna jesień, poranek, zamglenie, Polska
Gdzie wciąż zalegają mgły i pada marznący deszcz
Prognoza
Tajscy mnisi sprzątają buddyjską świątynię po powodzi
Uszkodzona słynna świątynia. "Ludzie są pełni żalu i smutku"
Świat
Zaśnieżone Chicago
Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów
Świat
Mgła, zimno, chłód
Taki będzie ostatni dzień listopada
Prognoza
Satelita ICEYE SAR Gen4
Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
Polska
Mroźna noc, mróz
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Molly
Usunęli karetcie ogromnego guza
Świat
Powodzie w Grecji
Chaos na ulicach, brak prądu w Grecji
Świat
Powódź na północy Węgier
Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom