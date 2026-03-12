Pustynię w Dolinie Śmierci pokrył dywan z kwiatów

Morze kwiatów w Dolinie Śmierci Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Parku Narodowym Doliny Śmierci, jednym z najsuchszych miejsc w Ameryce Północnej, trwa zjawisko nazywane superbloom. Jest to masowe i wyjątkowo intensywne kwitnienie dzikich roślin na terenie pustynnym.

Jak poinformowały służby leśne, tegoroczny sezon kwitnienia jest najobfitszy od 2016 roku. Choć wiele roślin dopiero zaczyna wypuszczać pąki, już teraz duże obszary pustyni pokrywają barwne dywany. Do najbardziej rozpoznawalnych gatunków należy Geraea canescens, potocznie zwany "złotem pustyni" (ang. "desert gold"). W wielu miejscach tworzy on rozległe, złociste połacie. Obok niego pojawiają się również inne gatunki dzikich roślin, m.in. fioletowa facelia czy różowa okrasna.

Gdzie można zobaczyć najwięcej kwiatów?

Według służb parku tegoroczne masowe kwitnienie jest spowodowane przede wszystkim warunkami pogodowymi. Jesienią oraz na początku zimy w regionie spadło więcej deszczu niż zwykle, co stworzyło idealne warunki do kiełkowania roślin.

Najwięcej kwiatów można zobaczyć w niższych partiach doliny, gdzie kwitnienie powinno utrzymać się do połowy lub końca marca - o ile pozwoli na to pogoda. Na wyżej położonych terenach sezon na kwiaty jeszcze się nie rozpoczął. Może potrwać od kwietnia aż do czerwca.

Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pustynia w zupełnie innej odsłonie

Pracownicy parku przypomnieli odwiedzającym, by podziwiać kwiaty z odpowiedniej odległości. Zgodnie z regulaminem nie wolno ich zrywać ani zbierać. - Przepisy zabraniają zrywania dzikich kwiatów, aby mogły wytworzyć nasiona na kolejne sezony - zaznaczono.

Dolina Śmierci nie jest jedynym miejscem w Kalifornii, gdzie można obserwować wiosenną "eksplozję" kolorów. Według władz stanowych tej wiosny w wielu parkach pustynnych spodziewane są umiarkowane lub obfite kwitnienia dzikich roślin. Superbloom to zjawisko rzadkie - pojawia się tylko wtedy, gdy odpowiednia ilość opadów, temperatura i warunki glebowe zbiegną się w tym samym czasie. Dlatego dla wielu miłośników przyrody jest to wyjątkowa okazja, by zobaczyć pustynię w zupełnie innej odsłonie.

Opracowała: Julia Zalewska-Biziuk