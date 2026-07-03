Świat Pożary we Francji. "Znaleźlibyśmy się w samym środku tego piekła" Agnieszka Stradecka |

Pożar w pobliżu francuskiej miejscowości Béziers Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHLOE REULET

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Kolejny pożar wybuchł w piątek w pobliżu francuskiej miejscowości Béziers położonej w departamencie Herault. Ogień pojawił się tuż przy autostradzie A9 i sparaliżował na niej ruch. Jak podała agencja informacyjna Reuters, ludzie wysiadali z samochodów, ponieważ droga była zamknięta.

Jeden ze świadków tego zdarzenia, 53-letni Cyril powiedział, że był pod wrażeniem, ile wysiłku w gaszenie ognia wkładali strażacy.

- Gdyby kierunek wiatru się zmienił, to znaleźlibyśmy się w samym środku tego piekła - powiedział Daniel, turysta ze Szwajcarii. Dodał, że kiedy widzi się ogień w telewizji, to nie robi on takiego wrażenia. - Jednak kiedy znajdziesz się blisko ognia to nie wiesz, co robić - opowiadał. W akcji gaszenia, która wyglądała spektakularnie, wykorzystano samoloty gaśnicze.

Pożar w pobliżu francuskiej miejscowości Béziers Źródło: Reuters

Pożary we Francji

W piątek w sześciu francuskich departamentach obowiązywał bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego, a w pięciu kolejnych - wysoki. Od początku sezonu pożarowego spłonęło w tym kraju już ponad 8700 hektarów, a strażacy obawiają się, że przez suszę będzie on wyjątkowo intensywny.

- Sytuacja jest dość napięta - powiedział premier Sebastien Lecornu. Przekazał, że w ogniem walczy ponad tysiąc strażaków. - Warunki pogodowe pozostają wyjątkowo niekorzystne - przekazał. Gaszenie utrudniają wysoka temperatura, sucha jak wiór roślinność i silny wiatr.

Pożary we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHLOE REULET

W piątek największy pożar szalał między miejscowościami Oupia w departamencie Herault i Pouzols-Minervois w Aude. Płomienie pojawiły się tam w środę i do tej pory strawiły prawie 950 hektarów lasu. W nocy do walki z żywiołem wysłano 500 strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze, którym do rana udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia. Pożar jest jednak wciąż aktywny, trwa jego gaszenie, a służby monitorują sytuację.

Ogień szaleje w departamencie Aude w południowej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHLOE REULET

Ogień pojawił się także w Pirenejach Wschodnich, w okolicy miejscowości Canet-en-Roussillon. W czwartek doprowadził on do ewakuacji nieco ponad 3000 osób z okolicznych kempingów. Strażacy poinformowali, że wskutek pożarów kilkanaście osób odniosło niegroźne obrażenia - ratownicy medyczni udzielili pomocy sześciu turystom i dziesięciu przedstawicielom służb. Ogień zniszczył także ponad 280 turystycznych domków oraz przedostał się na marinę jachtową w Canet.

W Milhaud w departamencie Gard pożar roślinności wybuchł w czwartek po południu. Płomienie objęły swoim zasięgiem 130 hektarów. Ogień pojawił się także nieopodal autostrady A9, a szybkość jego rozprzestrzeniania się zmusiła strażaków do ewakuacji okolicznych mieszkańców i zamknięcia ruchu. Pożar został opanowany w nocy.

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Feu de végétation à Roquemaure 02 juillet 2026 - Communiqué n°1 de 16h45



Peu avant 15 h 00, les sapeurs-pompiers du Gard ont été engagés pour un feu de végétation situé en bordure de l'autoroute A9, à hauteur de l'aire de Roquemaure Nord.



Photos Christophe Hiebler - SDIS30 pic.twitter.com/EpNJhJhnet — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 2, 2026 Rozwiń