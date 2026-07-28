Świat Pożary w Europie. Ofiary wśród strażaków, setki tysięcy ewakuowanych Franciszek Wajdzik |

Pożary w Europie - relacja Jacka Tacika Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

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Od kilku dni na południu i zachodzie Europy trwa walka z pożarami lasów i łąk. Walkę z ogniem utrudniają upały oraz wiatr, który rozprzestrzenia pożary. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce we Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Setki tysięcy ewakuowanych, nie żyje strażak

W poniedziałek władze straży pożarnej z departamentu Bouches-du-Rhone poinformowały o śmierci strażaka, który służył w centrum przeciwpożarowym i ratowniczym w Saint-Etienne-du-Gres. Służby ratownicze przekazały, że mężczyzna "zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych" wyruszając samodzielnie, aby zatankować pojazd. Dodano, że okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane. To kolejna ofiara śmiertelna wśród strażaków podczas tegorocznej fali upałów we Francji.

We Francji najbardziej dotkniętym obszarem przez pożary jest departament Żyronda na południu kraju. Ogień pojawił się tam 22 lipca i do tej pory strawił około 42 tysięcy hektarów terenu. Lokalne władze ewakuowały ponad 220 tysięcy mieszkańców. Władze podały, że w akcję gaśniczą zaangażowanych jest 2750 strażaków, 1500 wojskowych i 1440 funkcjonariuszy innych służb. Wspierani są przez 18 statków powietrznych.

We wtorek rano służby poinformowały, że dzięki pracy strażaków "sytuacja jest pod kontrolą". W regionie nadal występują jednak upały i silny wiatr, co może doprowadzić do kolejnych pożarów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że "najbliższe tygodnie będą trudne" przy gaszeniu pożaru w departamencie Żyrondy. Podziękował strażakom i służbom zaangażowanym w operację.

Walka z pożarami we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURENT PERPIGNA

"Bolesny przejaw kryzysu klimatycznego"

We wtorek rano akcja ratownicza prowadzona jest także w Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tys. osób. Wśród nich ponad 90 tys. to mieszkańcy środkowej części kraju, wynika z danych hiszpańskiego MSW. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w okolicach Madrytu, gdzie strażacy walczą z dwoma pożarami, które łącznie objęły ponad 70 tysięcy hektarów. Władze przekazały, że w nocy rozprzestrzenianie się ognia wyhamowało, ale nadal istnieją miejsca, gdzie żywioł nie jest opanowany. Strażacy prowadzą walkę z czasem, ponieważ najbliższe dni mają przynieść ekstremalne upały z temperaturą powyżej 40 stopni Celsjusza.

- To najbardziej bolesny przejaw kryzysu klimatycznego, który sprawia, że pożary stają się bardziej gwałtowne, fale upałów częstsze, a nasze terytorium bardziej narażone na zagrożenia - powiedział w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

W walce z pożarami w Hiszpanii mają pomóc między innymi polscy strażacy. Jak przekazał zastępca dowódcy pierwszej zmiany kpt. Łukasz Czemarmazowicz, będą oni rozlokowani w regionie Kastylia-La Mancha, w dwóch różnych miejscach oddalonych od siebie około 200 kilometrów. Ich służba potrwa od 1 do 30 sierpnia.

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Pożary w Europie - relacja Jacka Tacika Źródło: TVN24

Ranni strażacy w Portugalii

Walka z ogniem trwa także w Portugalii, gdzie szaleje co najmniej sześć dużych pożarów. Od poniedziałkowego popołudnia walczy z nimi ponad 1500 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja występuje w rejonie miast Braga, Porto oraz Guarda. W trakcie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało tam trzech strażaków. Według lokalnych służb medycznych życie żadnego z nich nie jest zagrożone. Dowodzący akcją w dystrykcie Guarda komendant Marco Lucas powiedział, że we wtorek należy oczekiwać nasilenia się żywiołu wraz ze spodziewanymi podmuchami wiatru. Dodatkową trudnością w walce z ogniem będzie wzrost temperatury powietrza, która w ciągu dnia przekroczy 30 st. C.