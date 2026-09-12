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Pożar w Bułgarii. Ogień bardzo blisko domów. Stan wyjątkowy

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Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Dimovtsi
Źródło wideo: Reuters/Bulgarian Air Force
Źródło zdj. gł.: Reuters/Bulgarian Air Force
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Duży pożar wybuchł w środkowej Bułgarii. Jak podały lokalne media, ogień zniszczył ponad 800 hektarów lasu i uszkodził kilka budynków. W piątek na zagrożonym terenie ogłoszono stan wyjątkowy.

Ogień pojawił się w piątek rano niedaleko miejscowości Dimovtsi w środkowej części kraju. Sucha ściółka i silne podmuchy wiatru sprzyjały rozprzestrzenianiu się płomieni - do sobotniego popołudnia pożar objął swoim zasięgiem ponad 800 hektarów terenów zielonych. Ogień spalił dużą część sosnowego lasu i pojawił się niebezpiecznie blisko domów.

Ewakuacja i stan wyjątkowy

Jak podał krajowy nadawca BNT, w piątek zarządzono ewakuację części wsi Dimovtsi oraz ogłoszono stan wyjątkowy. Ogień zniszczył kilka pustostanów na obrzeżach miejscowości oraz uszkodził sady i pola uprawne, ale nikt nie został ranny. W sobotę na miejscu wciąż pracowała duża grupa strażaków, policjantów i pracowników służb leśnych, która gasiła pożar przy wsparciu śmigłowców.

- Pierwsze patrole, które przybyły na miejsce, objechały wszystkie domy. Znaleźliśmy w nich śpiące dzieci i osoby starsze. Wszyscy zostali ewakuowani i na tym etapie nie mamy informacji o obecności ludzi w którymkolwiek z budynków lub obiektów - przekazał Kanczo Papazow, burmistrz miasta Gurkowo, nieopodal którego leży wieś.

Lokalne media zwróciły uwagę na to, że chociaż w regionie uruchomiono system ostrzegania przed zagrożeniami - BG-Alert - osoby ze wsi Dimovtsi nie otrzymały żadnego powiadomienia. Według BNT zaniepokoiło to mieszkańców, którzy nie wiedzieli, czy mają się ewakuować, czy pozostać w domach i czekać na dalsze polecenia służb.

Bułgaria boryka się tego lata z serią pożarów lasów, napędzanych przez poważne susze i upały. Według serwisu Reuters Climate Monitor, średnia temperatura w Dimovtsi w pierwszej dekadzie września wyniosła 25 stopni Celsjusza. To o cztery stopnie powyżej normy.

Źródło: Reuters, BNT News
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Tagi:
BułgariaPożary
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