Świat "Ludzie nie mogą wydostać się ze swoich domów" Matylda Dziechcińska |

Powodzie w La Serena, Chile Źródło wideo: Łukasz/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HERNAN CONTRERAS

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Pan Łukasz od dwóch lat mieszka w miejscowości La Serena położonym w regionie Coquimbo, gdzie na początku tygodnia doszło do gwałtownych ulew, a następnie - tragicznych powodzi. Zginęło 13 osób. Według relacji mężczyzny, sytuacja w regionie jest bardzo nieciekawa, nawet jeśli deszcz już ustał.

Powodzie i ulewy w Chile

- Ogłoszono stan klęski żywiołowej. Wczoraj otrzymaliśmy alerty o tym, że wojsko rozpoczęło ewakuację najbardziej poszkodowanych regionów. W okolicy cały czas słychać śmigłowce - relacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu24.

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Według pana Łukasza wiele domów wciąż nie ma dostępu do wody ani prądu. Problemem jest też kupienie wody pitnej, a ludzie zostali uwięzieni w swoich domach. - W wielu miejscach doszło do zapadnięcia się ziemi, wylała się lokalna rzeka, ludzie nie mogą wydostać się ze swoich domów - mówił. Dodał, że po okolicy cały czas jeżdżą służby, które szukają zaginionych.

Pogodowy chaos w Chile Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HERNAN CONTRERAS

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"Walczyliśmy o zabezpieczenie domów, ratowaliśmy dobytek"

Mężczyzna zaznaczył, że przebywa w miejscu, które na ten moment jest bezpieczne. - Przede wszystkim mamy prąd i wodę, ale to też dlatego, że znajdujemy się w wyższym miejscu. W tych dolnych regionach sytuacja jest znacznie trudniejsza - wyjaśnił i dodał, że sam musiał walczyć o zabezpieczenie swojego dobytku. - Nasza farma znajduje się bezpośrednio u podnóża gór i została zalana podczas gwałtownych opadów. Przez wiele godzin walczyliśmy o zabezpieczenie domów, ratowaliśmy dobytek oraz nasze psy. Byliśmy świadkami tego, jak woda błyskawicznie zamieniała okolicę w rwący potok - wspominał.

Powodzie w La Serena, Chile Źródło: Łukasz/Kontakt24

Redagował dd