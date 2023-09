Ulewy zabiły 22 osoby, zalały całe miasta. Deszcz lada chwila wróci

85 procent miasta pod wodą

Jak podały we wtorek władze regionu Rio Grande do Sul, na skutek żywiołu zginęło tam co najmniej 21 osób. Ulewy okazały się najtragiczniejsze w Mucum, gdzie z brzegów wystąpiła rzeka Taquari, zalewając 85 procent miasta. Służby ratunkowe musiały ewakuować setki mieszkańców, którzy uciekając przed wodą wspięli się na dachy. W mieście do tej pory zginęło 15 osób, ale los wielu pozostaje niepewny.