Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Powódź w stanie Waszyngton
Powódź w stanie Waszyngton
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Nawet 100 tysięcy mieszkańców stanu Waszyngton w USA może zostać ewakuowanych z powodu powodzi. Służby meteorologiczne prognozują, że w najbliższych godzinach poziom wody w rzekach będzie rósł i najprawdopodobniej przekroczy rekordowe, historyczne poziomy. Na miejscu udziela pomocy między innymi Gwardia Narodowa.

Od początku tygodnia północno-zachodnie regiony Stanów Zjednoczonych zmagają się z powodziami i podtopieniami. Wywołały je intensywne opady deszczu niesione przez burze oraz towarzyszące im rzeki atmosferyczne, czyli systemy przenoszące ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych.

Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na zachodzie stanu Waszyngton, gdzie każdy dzień przynosi kolejne ulewy. Lokalne władze szykują się na najgorszy scenariusz i zapowiedziały możliwość ewakuacji nawet 100 tysięcy mieszkańców. Gubernator Waszyngtonu Bob Ferguson wprowadził także stan wyjątkowy. Przed katastrofalnymi skutkami powodzi i osuwisk ziemi ostrzega także Narodowa Służba Pogodowa.

Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Dowiedz się więcej:

Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą

"Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Według prognoz do piątku poziom wody w rzekach może przekroczyć historyczne, rekordowe poziomy z 1990 roku. Gubernator stanu w mediach społecznościowych przekazał, że w Waszyngtonie może dojść do 18 dużych i 15 umiarkowanych powodzi. Zaapelował do mieszkańców o śledzenie komunikatów i współpracę ze służbami. Dodał, że do akcji ratunkowej dołączyła także Gwardia Narodowa, a ewakuowanych może być nawet 100 tysięcy mieszkańców.

Największe ryzyko dotyczy obszarów od miasta Mount Vernon, przez które przepływa największa rzeka regionu, Skagit, po Everett i Redmond. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego" - podkreślił synoptyk Steve Reedy cytowany przez "The Seattle Times". Całodobowe działania w regionie prowadzi Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Rozmieściła tam dodatkowe zespoły i ostrzega, że w wielu miejscach drogi są już nieprzejezdne, a lokalne służby zgłaszają pierwsze osuwiska. Władze twierdzą, że sytuacja może się pogorszyć z nadejściem kolejnych opadów.

W opinii naukowców sytuacja w Waszyngtonie stanowi kolejną zapowiedź przyszłych zmian klimatycznych. - Powodzie będą większe i częstsze - powiedział klimatolog Guillaume Mauger. Wyjaśnił, że cieplejsza atmosfera magazynuje więcej wilgoci, a coraz rzadszy śnieg sprzyja szybkiemu wzrostowi poziomu rzek.

Autorka/Autor: fw

Źródło: ABC, Bob Ferguson/X, NWS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAPowódźzmiana klimatu
Czytaj także:
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
Pogoda
Pochmurne dni
Dziś dużo chmur, możliwy deszcz
Prognoza
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
Świat
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
Prognoza
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
Świat
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
Prognoza
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Pod naporem wody runęła część mostu
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
Świat
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
Świat
Słoneczny Wrocław w grudniu
"Jestem zaskoczona", "to dla nas szok"
Polska
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
Polska
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
Świat
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Świat
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
Prognoza
Deszcz
W środę będzie ciepło
Prognoza
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
Prognoza
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
Świat
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
Prognoza
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
Świat
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognoza
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom