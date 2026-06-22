Świat Potworny upał zbiera śmiertelne żniwo Agnieszka Stradecka |

Tak ma wyglądać fala upałów nad Europą Zachodnią Źródło wideo: Reuters/windy.com Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID ARJONA

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Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północno-zachodniej Afryki w głąb Europy Zachodniej rozwija się klin gorąca. Jego formowaniu się sprzyja sytuacja baryczna - wyż rozciągnięty od Tunezji po Morze Północne oraz niże nad Atlantykiem i zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. W tych warunkach od Hiszpanii, przez Francję, po Wyspy Brytyjskie rozbudować się może silna cyrkulacja południowa powietrza i klin gorąca.

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Francja. Ofiary śmiertelne upału

Wbijające się w głąb Europy masy powietrza zwrotnikowego niosą potencjalne wzrosty temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. We Francji z powodu upału życie straciło 18 osób, w tym dwoje dzieci w wieku dwóch i czterech lat - podał Reuters. Dodał, że zmarły one w Carpentras na południu Francji. Nieprzytomne dzieci znalazła w rozgrzanym samochodzie ich matka. Pomimo reanimacji nie udało się ich uratować.

- Przyczyny śmierci są ustalane, ale hipoteza dotycząca upału jest pierwszoplanowa - poinformowała prokuratorka Carpentras Helene Mourges.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego (DGSSGC) Jerome Boulanger poinformował, że w niedzielę utonęło w kraju 10 osób. Dwie z nich, w tym jedna w wieku 13 lat, zginęły wieczorem po godzinie 21 w stołecznym regionie Ile-de-France. Rzecznik zaapelował, nawiązując do trwającego upału, by kąpać się w miejscach strzeżonych i podkreślił, że w wodzie dzieci muszą być pod nadzorem dorosłych.

W niedzielę poinformowano o śmierci trzech starszych osób w departamencie Gironde na zachodzie kraju w związku z upałem.

Minister oświaty Edouard Geffray poinformował w poniedziałek, że zamknięte są 1352 placówki szkolne; ponad 4000 placówek zmodyfikuje godziny lekcji. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów wielu linii pociągów podmiejskich. Przewodnicząca regionu Ile-de-France Valerie Pecresse zaapelowała do mieszkańców, by zrezygnowali z przejazdów i ostrzegła, że na tych liniach wystąpią zakłócenia, a szyny nie wytrzymują temperatury powyżej 50 stopni.

Czerwone alerty przed skwarem. Padają rekordy

Najwyższe wartości na termometrach spodziewane są w zachodniej Francji. Synoptyk tvnmeteo.pl przekazała, że od poniedziałku do czwartku przetaczająca się przez kraj fala gorąca może przynieść wartości rzędu 42-43, miejscami nawet 45-46 st. C. Nawet w Paryżu termometry w środę i czwartek mogą pokazać około 40 st. C.

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed żarem wydano w 54 departamentach, a w kolejnych 35 - pomarańczowy alert. Portal "Le Monde" wyjaśnił, że łącznie 90 procent populacji Francji jest narażone na ekstremalny i wyjątkowy upał. Według prognoz takie wartości mają utrzymywać się przez większą część tygodnia w całym kraju.

Temperatura w Bordeaux wzrosła w poniedziałek do 41,9 st. C, bijąc rekord ustanowiony w sierpniu ubiegłego roku. W miejscowości Poitiers w środkowej Francji termometry pokazały 41,2 st. C, bijąc poprzedni rekord z 1947 roku. Telewizja BFMTV podała, że odnotowano ponad 270 rekordowych pomiarów - są one równe poprzednim rekordom lub wyższe od nich.

🔴🟠 Ce mardi, la chaleur gagne du terrain avec 54 départements en Vigilance canicule rouge et 35 en orange



Températures minimales en hausse, 20 à 26°C et les maximales exceptionnellement élevées sur la majeure partie du payshttps://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/wRf5Xfiohq — Météo-France (@meteofrance) June 22, 2026 Rozwiń

Włochy w szponach spiekoty

Gorąco jest i będzie także we Włoszech. W poniedziałek w 12 miastach wydano najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Obowiązywał on w: Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Mediolanie, Pescarze, Perugii, Rieti, Rzymie, Turynie i Weronie. We wtorek liczba tych miast wzrośnie do 15, bo dołączą do nich Ankona, Wenecja i Viterbo. W środę czerwony alert będzie obowiązywał w 16 z 27 monitorowanych przez Ministerstwo Zdrowia miast. Ogłoszenie najwyższego alarmu oznacza, że upały stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla osób chorych i starszych. Resort apeluje o unikanie wychodzenia w godzinach 11-18, a także picia alkoholu i napojów z kofeiną oraz o rezygnację z aktywności fizycznej w najgorętszej porze dnia. Rekomenduje picie dużych ilości wody i przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Turyści w upalny dzień w Rzymie Źródło: Reuters

Włoskie przedsiębiorstwo energetyczne Iren podwoiło liczbę zmian i dodało agregaty prądotwórcze. Tak chce poradzić sobie ze sporadycznymi przerwami w dostawie prądu w Turynie, ponieważ sieć energetyczna została przeciążona.

Skwar zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. - Szczególnie to trudny czas dla ptaków, takich jak na przykład jerzyki, jaskółki, wróble, szpaki, które budują gniazda w okapach dachów. W takich miejscach temperatura może sięgać 50 stopni - powiedziała Romaine de Jaegere, biolog i założycielka centrum Creaves w Belgii.

Wielka Brytania. Mogą paść rekordy

Fala ciepła obejmie również część Wysp Brytyjskich. Duża część Anglii i Walii została w poniedziałek objęta pomarańczowym alarmem zdrowotnym. W Londynie od wtorku do czwartku możliwe będą temperatury rzędu 36-38 st. C, lokalnie spodziewane są także tropikalne noce.

"Obecnie wydaje się prawdopodobne, że zostanie pobity dotychczasowy rekord najwyższej temperatury w czerwcu, wynoszący 35,6 st. C i zarejestrowany w Southampton w czerwcu 1976 r. oraz na Camden Square w czerwcu 1957 r." - przekazała służba meteorologiczna Met Office. Meteorolodzy ostrzegli, że połączenie upałów i wilgoci będzie uciążliwe w kwestiach zdrowia publicznego, podróży oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę.

⚠️⚠️ Amber weather warning UPDATED ⚠️⚠️



Extreme heat across parts of England and Wales



Monday 22 and Tuesday 23 June



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/qjNu88R6uB — Met Office (@metoffice) June 20, 2026 Rozwiń

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