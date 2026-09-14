Świat Portugalia. Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program Oprac. Krzysztof Posytek |

Spotkanie dzika z wilkami Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W polskich miastach coraz częściej widzimy dziki. Mogą tutaj łatwo znaleźć pożywienie, nie napotykają też na swoich naturalnych wrogów - dużych drapieżników, takich jak wilki, a rzadziej rysie.

Płacą myśliwym za odstrzał dzików

Z problemem dzików pojawiających się na terenach zamieszkiwanych przez człowieka boryka się nie tylko Polska, lecz także między innymi Portugalia. Zwierzęta te są tam coraz powszechniejsze w miastach, na polach, a nawet na plażach. Sytuacja jest na tyle poważna, że rząd uruchomił pilotażowy projekt odstrzału dzików.

Jak przekazał w niedzielę portugalski minister rolnictwa Jose Manuel Fernandes, cytowany przez lokalne media, projekt ruszył już na terenie 60 powiatów i jest adresowany do członków kół łowieckich. Zgodnie z jego założeniami z budżetu resortu rolnictwa będzie można otrzymać 50 euro za odstrzelenie samca dzika. W przypadku lochy kwota sięga 70 euro.

Populacja dzików w Portugalii jest w 2026 roku rekordowa - szacuje się ją na około 400 tysięcy osobników. Fernandes doprecyzował, że w pierwszej fazie projektu ministerstwo rolnictwa planuje ograniczyć liczebność zwierząt co najmniej o 10 procent.