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Portugalia. Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program

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Dzik, Portugalia
Spotkanie dzika z wilkami
Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W Portugalii ruszył pilotażowy program odstrzału dzików. Ministerstwo rolnictwa płaci myśliwym kilkadziesiąt euro za każde zabite zwierzę. Władze uruchomiły program w związku z coraz częstszym pojawianiem się dzików na terenach zabudowanych.

W polskich miastach coraz częściej widzimy dziki. Mogą tutaj łatwo znaleźć pożywienie, nie napotykają też na swoich naturalnych wrogów - dużych drapieżników, takich jak wilki, a rzadziej rysie.

Płacą myśliwym za odstrzał dzików

Z problemem dzików pojawiających się na terenach zamieszkiwanych przez człowieka boryka się nie tylko Polska, lecz także między innymi Portugalia. Zwierzęta te są tam coraz powszechniejsze w miastach, na polach, a nawet na plażach. Sytuacja jest na tyle poważna, że rząd uruchomił pilotażowy projekt odstrzału dzików.

Jak przekazał w niedzielę portugalski minister rolnictwa Jose Manuel Fernandes, cytowany przez lokalne media, projekt ruszył już na terenie 60 powiatów i jest adresowany do członków kół łowieckich. Zgodnie z jego założeniami z budżetu resortu rolnictwa będzie można otrzymać 50 euro za odstrzelenie samca dzika. W przypadku lochy kwota sięga 70 euro.

Populacja dzików w Portugalii jest w 2026 roku rekordowa - szacuje się ją na około 400 tysięcy osobników. Fernandes doprecyzował, że w pierwszej fazie projektu ministerstwo rolnictwa planuje ograniczyć liczebność zwierząt co najmniej o 10 procent.

Źródło: PAP
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Tagi:
DzikiPortugaliazwierzęta
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