Świat

Pod naporem wody runęła część mostu

|
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
W Tuz Khurmatu zawaliła się część mostu
Źródło: Reuters
Irak w ostatnim czasie nawiedziły powodzie. Żywioł zebrał śmiertelne żniwo, są też zniszczenia infrastruktury.

W środę w mieście Tuz Khurmatu w Iraku po ulwach zawaliła się część mostu łącząca stolicę kraju Bagdad z miastem Kirkuk. Zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia ukazują potężne strumienie wody przepływające pod zawalonym fragmentem betonowej konstrukcji.

W ciągu ostatnich dni zginęło kilka osób

Intensywne opady, które rozpoczęły się we wtorek, spowodowały zalania ulic i domów. Na północnym wschodzie kraju w miastach Sulajmanijja i Kirkuk w wyniku powodzi zginęło kilka osób, w tym dzieci. Są również ranni, a dwójka dzieci jest poszukiwana przez służby.

- Byliśmy w domu, kiedy zaczęło padać. Wyszedłem na zewnątrz, kiedy padał deszcz i grad. Modliłem się, żeby burza minęła bez szkód. Nagle pod drzwiami pojawiła się woda. Krzyknąłem i pobiegłem ratować dzieci. Dwoje z nich wziąłem na ręce. Kiedy wróciłem na dół, nasz dom był zalany, a najmłodsze dziecko znalazło się pod wodą - opowiadał mieszkaniec miasta Chachamal.

W wielu częściach kraju odnotowano poważne uszkodzenia infrastruktury, mieszkańcy zgłaszają straty materialne oraz utratę źródła utrzymania.

Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Źródło: Reuters

Powodzie występują coraz częściej

Irackie władze centralne monitorują sytuację i wezwały do współpracy z rządem regionalnym w celu przyspieszenia działań ratunkowych.

Jak zauważają lokalne media, powodzie są coraz częstszym zjawiskiem w tym regionie. W maju ubiegłego roku podobna powódź odebrała życie pięciu osobom w miastach Irbil i Sulajmanijji. Według lokalnych meteorologów deszcz ma ustąpić w środę, lecz ostrzegają oni przed możliwymi kolejnymi wezbraniami wód.

Ulewy występują w czasie, gdy Irak, w tym Kurdystan, zmagają się z najcięższą suszą od niemal stulecia. Poziom wody w zbiornikach retencyjnych spadł poniżej 30 procent, a w wielu wsiach brakuje zasobów wodnych po latach ograniczonych opadów i budowie zapór w Turcji i Iranie.

Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, ENEX, RUDAW

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
