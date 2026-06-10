Świat Morze zmieniło kolor. Wszystko przez wulkan Oprac. Franciszek Wajdzik |

Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Podwodny wulkan na Morzu Bismarcka został odkryty 8 maja, kiedy doszło do jego erupcji, która trwa do dziś. Wcześniej dno tego akwenu położonego na Oceanie Spokojnym nie było zbyt dobrze zbadane ze względu na dużą głębokość i skomplikowane ukształtowanie terenu.

Dokładnie miesiąc od tego zdarzenia powierzchnia Morza Bismarcka pokryła się gęstą warstwą pyłu i pumeksu - porowatych, lekkich skał wulkanicznych. Świadczy to o tym, że bogata w gaz magma wybucha na odpowiedniej głębokości, aby się spienić i unosić na powierzchni. Takie wydarzenia nie są niebezpieczne, ale eksperci zwracają uwagę na ryzyko wybuchu lokalnego kryzysu spowodowanego zablokowaniem kluczowego lokalnego szlaku wodnego.

Erupcja podwodnego wulkanu na Morzu Bismarcka Źródło zdjęcia: Reuters/European Union/Copernicus Sentinel-2

Obawa o niedobory żywności

W wyniku podwodnego wybuchu lokalni mieszkańcy mają trudność z poruszaniem się po wodzie za pomocą łodzi w przesmyku Loniu, ponieważ na powierzchni wody zalega rozległa tratwa pumeksowa, czyli unosząca się warstwa skał. W sieci pojawiły się filmy pokazujące szarą taflę wody w pobliżu prowincji Manus. Agencja informacyjna Reuters zaznaczyła, że erupcja wulkanu może doprowadzić do lokalnego kryzysu.

Loniu jest kluczowym szlakiem wodnym dla południowego wybrzeża prowincji, ważnym dla transportu medycznego, dostaw zaopatrzenia i transportu do stolicy regionu, Lorengau. Dodatkowo pojawiły się obawy o niedobory żywności, ponieważ wybuch wulkanu uszkodził lokalne łowiska. Miejscowe media podały, że premier Papui-Nowej Gwinei James Marape nakazał służbom ocenę podwodnej aktywności wulkanu.

Redagowała ast