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Morze zmieniło kolor. Wszystko przez wulkan

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Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Gęsta warstwa pumeksu pokryła powierzchnię Morza Bismarcka w okolicach Papui-Nowej Gwinei. Powodem była podwodna erupcja wulkanu, który przebudził się w tych rejonach na początku maja. W sieci pojawiły się nagrania pokrytego pyłem akwenu.

Podwodny wulkan na Morzu Bismarcka został odkryty 8 maja, kiedy doszło do jego erupcji, która trwa do dziś. Wcześniej dno tego akwenu położonego na Oceanie Spokojnym nie było zbyt dobrze zbadane ze względu na dużą głębokość i skomplikowane ukształtowanie terenu.

Dokładnie miesiąc od tego zdarzenia powierzchnia Morza Bismarcka pokryła się gęstą warstwą pyłu i pumeksu - porowatych, lekkich skał wulkanicznych. Świadczy to o tym, że bogata w gaz magma wybucha na odpowiedniej głębokości, aby się spienić i unosić na powierzchni. Takie wydarzenia nie są niebezpieczne, ale eksperci zwracają uwagę na ryzyko wybuchu lokalnego kryzysu spowodowanego zablokowaniem kluczowego lokalnego szlaku wodnego.

Klatka kluczowa
Erupcja podwodnego wulkanu na Morzu Bismarcka
Źródło zdjęcia: Reuters/European Union/Copernicus Sentinel-2

Obawa o niedobory żywności

W wyniku podwodnego wybuchu lokalni mieszkańcy mają trudność z poruszaniem się po wodzie za pomocą łodzi w przesmyku Loniu, ponieważ na powierzchni wody zalega rozległa tratwa pumeksowa, czyli unosząca się warstwa skał. W sieci pojawiły się filmy pokazujące szarą taflę wody w pobliżu prowincji Manus. Agencja informacyjna Reuters zaznaczyła, że erupcja wulkanu może doprowadzić do lokalnego kryzysu.

Loniu jest kluczowym szlakiem wodnym dla południowego wybrzeża prowincji, ważnym dla transportu medycznego, dostaw zaopatrzenia i transportu do stolicy regionu, Lorengau. Dodatkowo pojawiły się obawy o niedobory żywności, ponieważ wybuch wulkanu uszkodził lokalne łowiska. Miejscowe media podały, że premier Papui-Nowej Gwinei James Marape nakazał służbom ocenę podwodnej aktywności wulkanu.

Pioruny biły nad aktywnym wulkanem. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pioruny biły nad aktywnym wulkanem. Nagranie

Ciekawostki

Redagowała ast

Źródło: Reuters
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Tagi:
Papua Nowa Gwineawulkany
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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