Niedźwiedzie "przychodzą do nas codziennie"

W większości kraju w piątek i w nocy spadło co najmniej kilka litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady póki co nie ustaną - w naszym rejonie Europy popada co najmniej do poniedziałku.