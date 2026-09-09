Meksyk. "Powiedział, że droga jest zalana, ale zdecydował się przejechać"
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, gdy nad stanem Jalisco, w którym leży Zapopan, przeszły silne opady deszczu. Ulewy były na tyle obfite, że doszło do zalania wielu ulic i tuneli. Bardzo dużo wody zebrało się w tunelu na autostradzie Nogales - jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta.
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Woda wlewała się do środka
W poniedziałek rano autostradą jechał autobus, który miał dowieźć 37 pracowników lokalnej firmy na miejsce pracy. Jak opowiadali lokalnym mediom pasażerowie, kierowca widział, że tunel został zalany, ale mimo to zdecydował się do niego wjechać. Pojazd utknął, a woda zaczęła wdzierać się do środka.
- Jechaliśmy do pracy, kiedy kierowca powiedział, że droga jest zalana, ale zdecydował się przejechać - powiedział jeden z pracowników w rozmowie z portalem Telediario. - Nagle autobus zaczął napełniać się wodą. Wszyscy się przestraszyliśmy, zalało siedzenia, na których siedzieliśmy - dodał.
Na miejsce zdarzenia przybyli strażacy. Przy pomocy pomp rozpoczęli odpompowywanie wody z tunelu. Gdy sytuacja była opanowana, przeprowadzono akcję ratunkową - przemoczeni pasażerowie opuścili zalany autobus na pontonach. Poza autobusem, na przeciwległym pasie w tunelu utknęła także ciężarówka.