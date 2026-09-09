Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Meksyk. "Powiedział, że droga jest zalana, ale zdecydował się przejechać"

|
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Autobus pełen ludzi utknął w zalanym tunelu w meksykańskim Zapopan. Jak opowiadali pasażerowie, kierowca był świadomy, że na jego drodze znajdowała się głęboka woda, ale mimo to próbował przez nią przejechać.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, gdy nad stanem Jalisco, w którym leży Zapopan, przeszły silne opady deszczu. Ulewy były na tyle obfite, że doszło do zalania wielu ulic i tuneli. Bardzo dużo wody zebrało się w tunelu na autostradzie Nogales - jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta.

>>> CZYTAJ TEŻ: Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi

Woda wlewała się do środka

W poniedziałek rano autostradą jechał autobus, który miał dowieźć 37 pracowników lokalnej firmy na miejsce pracy. Jak opowiadali lokalnym mediom pasażerowie, kierowca widział, że tunel został zalany, ale mimo to zdecydował się do niego wjechać. Pojazd utknął, a woda zaczęła wdzierać się do środka.

- Jechaliśmy do pracy, kiedy kierowca powiedział, że droga jest zalana, ale zdecydował się przejechać - powiedział jeden z pracowników w rozmowie z portalem Telediario. - Nagle autobus zaczął napełniać się wodą. Wszyscy się przestraszyliśmy, zalało siedzenia, na których siedzieliśmy - dodał.

Na miejsce zdarzenia przybyli strażacy. Przy pomocy pomp rozpoczęli odpompowywanie wody z tunelu. Gdy sytuacja była opanowana, przeprowadzono akcję ratunkową - przemoczeni pasażerowie opuścili zalany autobus na pontonach. Poza autobusem, na przeciwległym pasie w tunelu utknęła także ciężarówka.

Źródło: ENEX, Telediario
Udostępnij:
Tagi:
Meksykulewy
Czytaj także:
Nocne opady deszczu
Radar opadów. Tutaj w nocy ma najsilniej padać
Prognoza
Pochmurno, połowa września, chłodno
Idzie ochłodzenie. Tyle stopni zobaczymy na termometrach
Prognoza
Osuwisko zeszło na auta zaparkowane przy wejściu na szlak na górę Fudżi
Osuwisko zeszło na auta blisko słynnego japońskiego szczytu
Świat
pap_20260801_0UJ
Wrześniowy upał w Polsce. Gdzie termometry pokazały ponad 30 stopni
Polska
Ulewy
Kolejne ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
Świat
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
"Poważny cios dla populacji słoni". Podejrzewają otrucie
Świat
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
Prognoza
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
Świat
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
Polska
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
Świat
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
Świat
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom