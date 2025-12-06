Logo TVN24
Świat

Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii

Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Sposoby na komary (wideo z 2014 roku)
Źródło: tvn24
Komary tygrysie mogą zagościć na stałe w Holandii w ciągu najbliższych lat. Jak ostrzegł tamtejszy minister zdrowia, jeśli inwazyjnemu owadowi uda się ta sztuka, jego wytępienie może stać się niemożliwe. Gatunek ten jest wektorem wielu chorób.

W liście skierowanym do holenderskich parlamentarzystów ustępujący minister zdrowia Jan Anthonie Bruijn ostrzegł, że komar tygrysi, inwazyjny gatunek obcy przenoszący choroby tropikalne, może trwale osiedlić się w Holandii. Wówczas jego całkowite wytępienie będzie niemożliwe.

Szef resortu zdrowia powołał się na analizy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) oraz Holenderskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA). Wynika z nich, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż komar tygrysi na stałe zadomowi się w Holandii w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat. Dotychczasowe działania, takie jak usuwanie miejsc lęgowych i rozmieszczanie pułapek, nie powstrzymały jego rozprzestrzeniania.

Silnie inwazyjny gatunek

Komar tygrysi wykrywany jest w Holandii od 2005 roku, a liczba miejsc jego pojawienia się rośnie. Według biologów warunki klimatyczne oraz liczne zbiorniki stojącej wody sprzyjają jego rozwojowi. Samice do rozrodu wybierają bowiem wilgotne, osłonione miejsca - wiadra, doniczki czy beczki na deszczówkę. NVWA zaapelował do mieszkańców o usuwanie lub zabezpieczanie takich pojemników oraz o zgłaszanie zauważonych komarów tygrysich za pośrednictwem strony urzędu.

Komar tygrysi (Aedes albopictus) pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Gatunek ten może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga, czikungunia oraz wirus Zika, które w Holandii występowały dotąd głównie u podróżnych wracających z zagranicy. Eksperci ostrzegli, że trwałe osiedlenie się komara może zwiększyć ryzyko lokalnych zakażeń, choć jak dotąd nie stwierdzono takich przypadków.

Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

HolandiaOchrona zdrowia
