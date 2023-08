Ostrzeżenie przed "ekstremalnymi" pożarami, ewakuacje i 40-stopniowe upały

Temperatura przekroczyła 40 stopni

W Lytton na południu prowincji zmierzono w poniedziałek 41,4 st. C, co jest najwyższą temperaturą odnotowaną w tym roku w Kanadzie. Łącznie tego dnia padło w kraju co najmniej 16 rekordów ciepła, pobijając wyniki obserwowane w latach 2004-2021. W samym Lytton poprzedni najcieplejszy 14 sierpnia był w 2008 roku, kiedy temperatura osiągnęła maksymalnie 39,4 st. C.