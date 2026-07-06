Świat Jelonek utknął na dachu Matylda Dziechcińska |

Jelonek uwięziony na dachu w Astorii Źródło wideo: CNN, Astoria Fire Department Źródło zdj. gł.: Astoria Fire Department

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W 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych jelonek utknął na dachu domu mieszkalnego. Strażacy z miasta Astoria w stanie Oregon ruszyli mu na pomoc. Uwiecznili na zdjęciach wzruszający moment zjednoczenia jelonka z matką.

"Z pewnością nie zdarza się to codziennie, ale w jakiś sposób ten młody jeleń dostał się na dach i potrzebował odrobiny pomocy od strażaków" - napisali na Facebooku strażacy z Astorii. "Uważajcie na siebie, ale jeśli utkniecie na dachu, to również przyjedziemy was z niego zabrać" - zapewnili w dalszej części komunikatu strażacy. Akcja spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem ludzi, którzy gratulowali i dziękowali strażakom za ich pomoc.

Przestraszony jelonek uwięziony na dachu Źródło zdjęcia: Astoria Fire Department

Skąd się tam wziął?

Internauci komentujący post strażaków zastanawiają się, dlaczego jelonek wszedł na dach. Według nich przyczyną mógł być strach, który pojawił się u zwierzęcia na wskutek fajerwerków wystrzeliwanych z okazji Dnia Niepodległości. Oszołomiony jelonek próbował się schronić przed hukiem.