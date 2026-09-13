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Wywrócił się prom. Są ofiary śmiertelne, szukają ponad stu osób

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Indonezyjskie służby szukają zaginionych po wywróceniu się promu
Na Morzu Jawajskim w Indonezji wywrócił się prom
Źródło wideo: Basarnas/Reuters
Źródło zdj. gł.: Basarnas/Reuters
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W Indonezji na Morzu Jawajskim wywrócił się prom. Co najmniej sześć osób zginęło, 107 uratowano, a 130 wciąż jest poszukiwanych. Według władz do wypadku przyczyniły się trudne warunki pogodowe.

Biuro ds. poszukiwań i ratownictwa w Banjarmasin na wyspie Borneo przekazało, że prom Virgo Transport 8 zmierzał do tego miasta z Surabai w prowincji Jawa Wschodnia. Kontakt ze statkiem utracono w niedzielę około godziny 2 czasu lokalnego (godziny 20 w sobotę w Polsce), gdy był on oddalony o około 150 kilometrów od portu docelowego.

Kapitan zdążył poinformować armatora, że jednostka mocno się przechyla. Wcześniej media informowały, że jednostka zatonęła, ale informację tę zdementował indonezyjski minister transportu Dudy Purwagandhi. - Z obserwacji załogi śmigłowca wynika, że statek wywrócił się i nie zatonął. Przyczyna incydentu będzie przedmiotem dalszego dochodzenia - oświadczył.

Na Morzu Jawajskim w Indonezji wywrócił się statek
Na Morzu Jawajskim w Indonezji wywrócił się statek
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Przewrócił się prom. Poszukują 130 osób

Biuro ds. poszukiwań i ratownictwa poinformowało, że na pokładzie promu znajdowały się 243 osoby. Sześć zmarło, 113 ewakuowano, a 130 wciąż jest poszukiwanych. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą utrudniają fale sięgające 2,5 metra wysokości. Ewakuowani rozbitkowie są sukcesywnie transportowani na inne statki, a w rejon ostatniej znanej pozycji statku skierowano dodatkowe jednostki pływające i śmigłowiec.

Indonezja to archipelag składający się z ponad 17 tysięcy wysp, który w znacznym stopniu opiera się na transporcie morskim, tańszym i łatwiej dostępnym niż lotniczym. Ze względu na zmienną pogodę oraz niedostateczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa stosunkowo często dochodzi tam do wypadków promów. Na początku sierpnia w wyniku pożaru promu pasażersko-samochodowego u wybrzeży wyspy Madura na Morzu Jawajskim śmierć poniosło pięć osób, a co najmniej 28 z 238 pasażerów uważa się za zaginionych.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Indonezjakatastrofy
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