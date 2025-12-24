Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie

Start indyjskiej rakiety LVM3-M6 Źródło: Reuters

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) ogłosiła w środę, że z powodzeniem przeprowadziła start rakiety LVM3-M6, która wyniosła na niską orbitę okołoziemską satelitę komunikacyjnego BlueBird Block-2. Start odbył się z kosmodromu w Sriharikocie, w indyjskim stanie Andhra Pradesh.

Najcięższy satelita wyniesiony przy użyciu indyjskiej rakiety

Podczas transmisji na żywo można było zobaczyć, jak masywna rakieta, znana w Indiach jako Bahuballi (co w tłumaczeniu na język polski brzmi: ten o silnych ramionach), wznosi się w niebo, pozostawiając za sobą ognisty ślad. W centrum kontroli lotu naukowcy i inżynierowie ISRO monitorowali kolejne etapy misji - od odliczania, przez odłączenie silników pomocniczych, aż po rozdzielenie satelity od rakiety nośnej. Gdy potwierdzono udane umieszczenie ładunku na orbicie, w sali rozbrzmiały brawa.

- Z wielką radością ogłaszam, że rakieta Bahuballi LVM3-M6 z powodzeniem i precyzyjnie umieściła satelitę BlueBird Block-2 na docelowej orbicie - przekazał szef Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych V. Narayanan tuż po zakończeniu misji. Jak podkreślił, był to "najcięższy satelita, jaki kiedykolwiek wyniesiono z indyjskiego terytorium przy użyciu indyjskiej rakiety". Była to także trzecia w pełni komercyjna misja tego typu pojazdu.

Satelita BlueBird Block-2 został zbudowany dla amerykańskiej firmy AST SpaceMobile i ma umożliwić świadczenie usług sieciowych dla smartfonów, bez konieczności korzystania z naziemnej infrastruktury sieciowej. Według ISRO to największy komercyjny satelita komunikacyjny aktualnie znajdujący się na orbicie.