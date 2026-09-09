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Burze szaleją nad Hiszpanią. Kobieta utonęła na Majorce

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Wysokie fale w Palmie na Majorce
Skutki gradobicia w Olot w Katalonii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Burze nawiedziły w środę Hiszpanię. W Katalonii intensywne opady deszczu i gradu spowodowały opóźnienia na kolei, odwołano także część lotów z lotniska w Barcelonie. Na Majorce kobieta została porwana przez wezbraną wodę. Jej życia nie dało się uratować.

Jak podał lokalny nadawca RTVE, w środę przed południem zaczęło grzmieć w okolicach Barcelony oraz na Balearach. W ciągu dnia strefa burz i opadów przesuwała się na południe, w stronę Walencji, Murcji i Andaluzji. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia meteorologiczne dla archipelagu Balearów oraz sporej części śródziemnomorskiego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego.

Kobieta utonęła na Majorce

Burze spowodowały utrudnienia w transporcie. W środę rano lotnisko Barcelona-El Prat odnotowało około 30 odwołanych lotów, a dwa zostały przekierowane do Madrytu. Ruch kolejowy między Madrytem a Barceloną był opóźniony, ponieważ na torach doszło do zerwania linii energetycznej - przyczyną prawdopodobnie było uderzenie pioruna. Ograniczono również prędkość pociągów kursujących na liniach regionalnych.

Potężne ulewy i silny wiatr dały się we znaki także mieszkańcom Balearów. W Felanitx na Majorce doszło do tragicznego wypadku - kobieta została porwana przez wezbraną wodę na jednej z ulic miasteczka i ciśnięta pod zaparkowany samochód. Nie udało się jej uratować. Ulewne deszcze utrudniały także ruch na lotnisku w Palmie, gdzie po południu wciąż występowały problemy z obsługą lotów.

Meteorolog Mario Picazo z RTVE przekazał, że największe ryzyko dalszych powodzi błyskawicznych ma utrzymać się w regionie do czwartkowego poranka. Szczególnie groźnie może być w okolicach Tarragony, na przedmieściach Walencji oraz na Majorce i Ibizie.

Źródło: La Razon, RTVE
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Tagi:
HiszpaniaKataloniaburza
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