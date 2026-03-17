Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rwąca woda porywa dom. Nagranie

|
Hawaje
Powódź błyskawiczna porwała niemal cały dom
Powódź błyskawiczna porwała część domu należącego do małżeństwa z hawajskiej wyspy Maui. Ogromna ilość wody dosłownie zmiotła budynek z powierzchni ziemi. Zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu.

Burza Kona uderzyła w weekend w Hawaje. Żywioł przyniósł ze sobą silny wiatr i obfite opady deszczu. Jak przekazała agencja zarządzania kryzysowego na Hawajach, w ostatnich dniach poważnym problemem na wyspach Maui, Moloka'i i Hawai'i są powodzie.

Powódź błyskawiczna porywa dom

Powódź błyskawiczna, która była następstwem ulew, porwała w piątek część domu należącego do Toma i Carrie Bashawów. Jak przekazali małżonkowie, niewiele mogli zrobić, aby zapobiec temu zdarzeniu. W wywiadzie dla portalu Hawaii News Now para powiedziała, że będzie musiała zaczynać wszystko od początku.

- Kiedy woda powodziowa porwała drzewa, zaczęliśmy pakować nasze rzeczy - powiedział Tom Bashaw. Małżeństwo ewakuowało się z domu. Kiedy małżonkowie wrócili do niego w sobotę rano, okazało się, że część budynku została zmieciona. - Cała tylna połowa domu zniknęła. Sypialnie, salon - opowiadał.

Bashawowie, oboje w wieku około 80 lat, rozpoczęli budowę domu swoich marzeń na końcu ulicy Mokuhau Road w 2020 roku. Teraz została z niego ruina.

- Nigdy nie spodziewałam się, że mój dom zniknie - powiedziała Carrie. Para śpi teraz na poduszkach w kontenerze na swojej posesji wraz ze swoimi dwoma kotami o imionach Civa i Ty.

Powódź błyskawiczna porwała niemal cały dom

Burza Kona

Kona to charakterystyczne dla archipelagu Hawajów zjawisko pogodowe, które formuje się zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze.

Richard Bissen, burmistrz hrabstwa Maui, mówił w sobotę wieczorem, że miejscami spadło w ciągu doby ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy.

Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: CNN, The Guardian, Hawaii News Now

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
HawajeburzaPowódź
Czytaj także:
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
Prognoza
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy Polski
Prognoza
Śnieg w Polsce
Sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Powróciła zima"
Polska
Susza
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
Polska
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
Świat
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
Świat
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
Prognoza
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
Świat
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
Prognoza
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
Świat
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
Świat
Mróz, przymrozek
"Rozerwany front", zimowe opady i lekki mróz nocami. Pogoda
Prognoza
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Prognoza
Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise wpada do Oceanu Indyjskiego
Ogień i woda spotkały się po 19 latach. Zobacz nagranie
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Tego dnia pośpimy o godzinę krócej
Ciekawostki
Rekuperacja Alnor
Smog, mróz i upały za oknem. Jak zadbać o świeże powietrze w domu przez cały rok?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Dwie strefy opadów nad Polską w poniedziałek
Radar opadów. Tam dziś może padać i grzmieć
Prognoza
Trudna sytuacja na drogach w stanie Wisconsin
Rekordowa burza nad Stanami. Pół miliona osób bez prądu
Świat
Burza, piorun
Tutaj miejscami może dziś zagrzmieć
Prognoza
Brzoskwinie w Katalonii zakwitły
Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie
Świat
Silny wiatr w Czechach spowodował pożar lasu
Silny wiatr u naszych sąsiadów. Łamał drzewa i wywołał pożar lasu
Świat
Noc, opady, deszcz, droga
Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady
Prognoza
Burza, noc
Strefa wyładowań wędruje nad krajem
Prognoza
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
Prognoza
Wiosna nie ustępuje
Dwa pogodowe światy w Polsce. Widać to na mapach
Polska
Opady marznące, oblodzenie
To zimowe zagrożenie może powrócić
Prognoza
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"
Świat
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
Ciekawostki
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Nie żyją 62 osoby, najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom