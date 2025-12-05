Logo TVN24
Świat

Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom

|
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Źródło: ENEX
Źródło: ENEX
Południowo-zachodnią Francję nawiedziły silne burze. Krajowe media donoszą o trąbie powietrznej, która spowodowała poważne szkody. Ponadto w wyniku ulewy zawalił się niezamieszkany budynek. W usuwaniu szkód uczestniczyło około 100 strażaków.

W czwartek około godziny 17 w departamencie Landy w południowo-zachodniej Francji doszło do załamania pogody. Rozpętała się silna burza, która przyniosła intensywne opady deszczu w krótkim czasie. Publiczna stacja telewizyjna France 3 poinformowała o tornadzie, które miało szaleć przez około 30 sekund.

Trąba powietrzna uszkodziła dom

Choć żywioł utrzymał się bardzo krótko, to zdążył uszkodzić dwa domy w miejscowości Saint-Paul-les-Dax. Zniszczył dach jednego z nich, poza tym przewrócił ogrodzenie i porwał meble ogrodowe. Drugi dom uszkodził tylko nieznacznie, zrywając kilka dachówek.

- Stałem przy oknie i czułem się, jakbym siedział za silnikiem odrzutowym. Słyszałem straszliwe odgłosy, niczym strzały. Gdybym był na zewnątrz, nie sądzę, żebym był w stanie ustać na nogach. Niektóre z mebli ogrodowych wylądowały 200 metrów dalej - relacjonował Regis Siauve, właściciel bardziej uszkodzonego budynku.

Siauve ubolewał również nad zniszczeniami wywołanymi przez trąbę powietrzną. - Spędziłem rok na remoncie wnętrza mojego domu. Spodziewam się teraz trzech lub czterech miesięcy prac budowlanych - dodał.

Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?

W Saint-Paul-les-Dax zagrożenie stanowiły również uderzenia piorunów. Jak podał portal ici, jeden z nich uderzył mężczyznę, który wracał do domu na rowerze. Nie odniósł poważnych obrażeń, ale został przewieziony do szpitala na badania. Ten sam portal poinformował także o uderzeniu pioruna w miejscowy dom spokojnej starości.

Deszcz spowodował zawalenie się budynku

Groźnie było także w innych miejscowościach w departamencie Landy. W Saint-Sever silny deszcz, rzędu 30-40 litrów na metr kwadratowy, doprowadził do zawalenia się niezamieszkanego budynku. Gruzy wysypały się na pobliską ulicę. Władze Saint-Sever zapewniły tymczasowe zakwaterowanie około dziesięciu mieszkańcom okolicznych budynków, a dzielnica, w której doszło do katastrofy budowlanej, została zamknięta dla ruchu. W okolicach miejscowości Vielle-Tursan doszło z kolei do podtopienia drogi.

Klatka kluczowa-78467
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Źródło: ENEX

Burze w departamencie Landy trwały do czwartkowego wieczora, a w regionie obowiązywały żółte ostrzeżenie przed silnym deszczem i ryzykiem podtopień wydane przez Meteo France, krajową służbę meteorologiczną. W usuwaniu skutków silnych ulew brało udział około 100 strażaków. Nie pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: franceinfo.fr, franceblue.fr (ici)

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Francjaburza
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
