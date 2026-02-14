Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować

|
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Źródło: ENEX
W południowo-zachodniej Francji wciąż panuje wysokie zagrożenie powodziowe. W jednej z miejscowości doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego, ale większość mieszkańców zdecydowała się pozostać w swoich domach. W niedzielę zagrożeniem ma być nie tylko wysoki poziom wody, ale także śnieg i lód.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Sobota to 30 dzień z rzędu, w którym we Francji obowiązują pomarańczowe lub czerwone ostrzeżenia przed powodziami - przekazała Vigiceues, agencja monitorująca sytuację powodziową w kraju. Sytuacja dawno nie była tak zła.

- 81 departamentów jest jednocześnie w stanie gotowości na 154 rzekach. Oznacza to, że pobiliśmy wszystkie nasze rekordy od czasu utworzenia systemu 20 lat temu, a także pobiliśmy rekord liczby kolejnych dni obowiązywania pomarańczowego lub czerwonego alertu - powiedziała Lucie Chadourne-Facon, dyrektorka Vigicrues.

Pękł wał, mieszkańcy nie chcą się ewakuować

W sobotę czerwone alarmy przed powodziami były ważne w dwóch departamentach, a pomarańczowe - w 13. Najgorsza sytuacja panowała w miejscowości Aiguillon w departamencie Lot i Garonna. W miejscu, w którym rzeka Lot wpada do Garonny, doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego.

- Woda jest wszędzie. Władze departamentu poprosiły nas w piątek o ewakuację mieszkańców dzielnic Lot i Pelagat, ale 95 procent z nich odmówiło opuszczenia domów - ubolewał Christian Girardi, burmistrz Aiguillon.

Girardi dodał, że utworzył stanowisko dowodzenia na miejscowym stadionie. Na konieczność ewakuacji przygotowały się też władze czterech okolicznych miejscowości: Forques-sur-Garonne, Lagruere, Saint-Martin-Petit oraz Tonneins.

Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Źródło: ENEX

W niedzielę zagrożeniem będą nie tylko powodzie

W sobotę po południu z powodzi 19 tysięcy domów wciąż było bez prądu. To znacznie mniej niż w piątek rano, gdy dostępu do elektryczności nie miało 450 tysięcy odbiorców. Ruch pociągów między miastami Bordeaux, stolicą Nowej Akwitanii, a Tuluzą, największym miastem pobliskiej Oksytanii, był znacznie zakłócony. Ponadto kilkadziesiąt dróg i kilka mostów zostało zamkniętych dla ruchu samochodowego.

Meteo France zapowiada utrzymanie w niedzielę czerwonych i pomarańczowych ostrzeżeń przed powodziami. Na północy i północnym zachodzie kraju tego dnia zagrożenie mają stanowić opady śniegu i oblodzenie, powodujące miejscami trudną sytuację na drogach. Z powodu spodziewanej trudnej aury francuski urząd lotnictwa cywilnego wezwał paryskie lotniska do zmniejszenia liczby lotów.

Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ici, Sud Ouest, Meteo France

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, intensywne opady, śnieżyca, noc
Znów zaczął padać śnieg. Gdzie i ile go dosypie? Mapy
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Prognoza
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom