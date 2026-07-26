Świat Francja. Ogień zbliżył się do aglomeracji Bordeaux. Co z ewakuacją? Krzysztof Posytek |

Zmagania z żywiołem trwają. Setki ewakuowanych we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT

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W ostatnich godzinach pożar szalejący w Żyrondzie w południowo-zachodniej Francji jeszcze bardziej zbliżył się do Bordeaux, stolicy departamentu. Jak powiedział w niedzielę mer miasta Thomas Cazenave, ogień znajduje się około 15 kilometrów od aglomeracji. Stwierdził jednak, że nie planuje ewakuacji miasta. - Ogień jest bardziej na południe. Znajduje się nadal na obrzeżach metropolii, ale nie idzie naprzód na odcinku zachodnim - powiedział Cazenave.

Pożar w Żyrondzie wytwarza własny wiatr

Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez opisał w mediach społecznościowych, jak wyglądała sytuacja pożarowa w ostatnich kilkunastu godzinach. W nocy z soboty na niedzielę pożar "stał się znów wyjątkowo intensywny i nieprzewidywalny, wytwarzał własny wiatr i rozwijał się w sposób chaotyczny w kierunku aglomeracji Bordeaux". Nad ranem żywioł "znów nieco się uspokoił".

Nunez dodał, że sytuacja pozostaje "bardzo niesprzyjająca", a walka z żywiołem "będzie trwała długo". Jak wyjaśnił, wynika to z faktu, że jest to pożar konwekcyjny. Oznacza to, że "wytwarza własną masę powietrza, własny wiatr, sam się podsyca i może zmieniać kierunek niezależnie od wiatru, a przede wszystkim - dużo szybciej się rozprzestrzenia". Jak opisywał, w piątek ogień zniszczył około 800-1000 hektarów terenu zaledwie w ciągu jednej godziny. Dodał, że płomienie łatwo przeskakują, rozprzestrzeniając się nawet na odległość jednego kilometra.

Ponad 200 tysięcy ewakuowanych

Do niedzielnego poranka pożar w Żyrondzie strawił ponad 42 tysiące hektarów. Walczy z nim ponad 2500 strażaków, 1500 żołnierzy oraz prawie 1200 policjantów i żandarmów, którzy przeprowadzają ewakuacje i pomagają w operacjach ratunkowych - przekazał Nunez.

W związku z postępującym ogniem w nocy z soboty na niedzielę władze zdecydowały o prewencyjnej ewakuacji 55 tysięcy mieszkańców miejscowości Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios i Cestas, znajdujących się w okolicach Bordeaux. Od wybuchu pożaru w środę ewakuowano już ponad 220 tysięcy osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że poszkodowani mogą liczyć na państwową pomoc.

Pożary w południowo-zachodniej Francji Strażacy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT Strażacy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAMIEN REMBERT / HANDOUT Strażacy walczą z pożarem na przylądku Ferret we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGNE Strażacy walczą z pożarem na przylądku Ferret we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGNE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33 / HANDOUT Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

W jednej gminie spłonęło ponad 150 domów

Ogień zdążył zniszczyć dobytek wielu osób. W gminie Le Porge, położonej w epicentrum pożaru, spłonęło 150 domów. - Wszędzie dym, powietrzne jest duszne, spaliła się znaczna część lasu - tak sytuację w gminie w rozmowie z portalem ici opisał jej burmistrz Martial Zaninetti. Dodał, że Le Porge zostało w znacznej mierze zniszczone.

Szalejący żywioł nie pozostaje bez wpływu na transport. W niedzielę rano nie kursowały pociągi między Bordeaux a gminą Hendaye w departamencie Pireneje Atlantyckie, znajdującej się na południowy zachód od Żyrondy. Ponadto lokalne władze zdecydowały o zamknięciu 60-kilometrowego odcinka autostrady A63 prowadzącej do Hiszpanii.

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Strażacy i mieszkańcy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie Źródło: Reuters

Mieszkańcy okolicznych departamentów ruszyli na pomoc

W akcji gaśniczej uczestniczą nie tylko strażacy, lecz również mieszkańcy sąsiednich departamentów. Jednym z nich jest rolnik Pascal Roudier z Charente-Maritime na północ od Żyrondy. W nocy jeździł traktorem, spryskując ziemię wodą ze zbiornika w nadziei, że zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Przyjechaliśmy, żeby pomóc, bo gdyby to dotknęło nasz region, chcielibyśmy, żeby inni postąpili tak samo. A biorąc pod uwagę skalę tej katastrofy, uważamy, że nasze wysiłki również są bardzo mile widziane - powiedział Roudier agencji informacyjnej Reuters.

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Pożary we Francji. Mogą wybuchnąć kolejne

Duże pożary trawią nie tylko Żyrondę. W czwartek ogień pojawił się w okolicach miejscowości Biscarrosse w departamencie Landy na południe od Żyrondy. Jak podał Nunez, spłonęło około 3600 ha, a z żywiołem walczy 550 strażaków. W departamencie Var, nad Morzem Śródziemnym, w akcji gaśniczej bierze udział 1100 strażaków, a ewakuacja objęła 3 tysiące osób. Mniejsze pożary trwają w departamencie Alpy Wysokie i na Korsyce.

W niedzielę sytuacja pożarowa we Francji wciąż wygląda bardzo niekorzystnie. Francuska agencja meteorologiczna Meteo France wydała pomarańczowe alerty pożarowe w 20 departamentach. Obowiązują one głównie w centralnej części kraju, ale także na północnym wschodzie, południu i Korsyce.