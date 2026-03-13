Wulkan Piton de la Fournaise znajduje się na wyspie Reunion, która jest francuskim terytorium zamorskim położonym na Oceanie Indyjskim. Erupcja trwa od 13 lutego. Od miesiąca po południowo-wschodnim zboczu wulkanu spływa lawa.
Trwa erupcja. Lawa przecięła jedną z głównych dróg
Eksperci z Obserwatorium Wulkanologicznego Piton de la Fournaise (OVPF) przekazali w piątek, że strumienie lawy wydobywającej się wulkanu przecięły drogę numer dwa (RN2) w trzech miejscach. To jedna z głównych arterii we wschodniej części wyspy. Władze zapewniają, że postarają się szybko utworzyć drogę tymczasową łączącą miasta Saint-Philippe z Sainte-Rose. Póki co jedynym sposobem dotarcia do tych dwóch miast, oddalonych od siebie o 32 kilometry, jest objechanie wyspy dookoła.
Spodziewane są utrudnienia w transporcie publicznym. Do odwołania zawieszono kursowanie części autobusów, w tym szkolnych.
Ostatni raz do zalania drogi RN2 przez lawę wydobywającą się z Piton de la Fournaise doszło w roku 2007.
