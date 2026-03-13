Świat

Reunion. Erupcja wulkanu na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg

Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Źródło: OVPF-IPGP
Od miesiąca trwa erupcja wulkanu Piton de la Fournaise na wyspie Reunion, francuskim terytorium zamorskim. Wydobywająca się z niego lawa przecięła w piątek jedną z najważniejszych dróg.

Wulkan Piton de la Fournaise znajduje się na wyspie Reunion, która jest francuskim terytorium zamorskim położonym na Oceanie Indyjskim. Erupcja trwa od 13 lutego. Od miesiąca po południowo-wschodnim zboczu wulkanu spływa lawa.

Trwa erupcja. Lawa przecięła jedną z głównych dróg

Eksperci z Obserwatorium Wulkanologicznego Piton de la Fournaise (OVPF) przekazali w piątek, że strumienie lawy wydobywającej się wulkanu przecięły drogę numer dwa (RN2) w trzech miejscach. To jedna z głównych arterii we wschodniej części wyspy. Władze zapewniają, że postarają się szybko utworzyć drogę tymczasową łączącą miasta Saint-Philippe z Sainte-Rose. Póki co jedynym sposobem dotarcia do tych dwóch miast, oddalonych od siebie o 32 kilometry, jest objechanie wyspy dookoła.

Spodziewane są utrudnienia w transporcie publicznym. Do odwołania zawieszono kursowanie części autobusów, w tym szkolnych.

Ostatni raz do zalania drogi RN2 przez lawę wydobywającą się z Piton de la Fournaise doszło w roku 2007.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: AFP, lequotidien.re

Źródło zdjęcia głównego: Post Gendarmerie de La Réunion

wulkanyFrancja
Czytaj także:
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Mogą obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem
W tym powiecie przez część weekendu może silnie wiać
Prognoza
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
Nauka
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
Prognoza
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
Nauka
