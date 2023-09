Erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach. Relacja Polaka z Hawajów

"Robiło to ogromne wrażenie"

- Od wielu lat uwielbiam podróże, zarówno do odległych krajów, jak i najbliższej okolicy w Polsce. Z każdej z nich przywożę pamiątki w postaci zdjęć. Fotografuję amatorsko, bardzo to lubię - opowiadał redakcji Kontaktu 24 .

- Wczoraj przyjeżdżaliśmy do Parku Narodowego Wulkanów z myślą, że niestety nie uda mi się zobaczyć podczas tej podróży aktywnego wulkanu, a był to jeden z powodów wyboru tej wyspy. Jakże byłem zaskoczony, gdy wjeżdżając na teren parku w radiowych wiadomościach usłyszałem, że właśnie rozpoczęła się erupcja. - dodał. - Poszliśmy na najbliższy punkt widokowy. Robiło to ogromne wrażenie. Prawdziwe widowisko zaczęło się jednak po zachodzie słońca. Niebo w okolicy rozświetlone od rozżarzonej lawy. Coś wspaniałego. Tłumy ludzi z okolic zjeżdżały oglądać to widowisko do późnych godzin nocnych i znów rano przed wschodem. Jak na hawajskie warunki, pogoda była mało turystyczna - silny wiatr i niska temperatura, ale to nie odstraszało, bo widoki rekompensowały wszystko - opisywał swoje wrażenia.