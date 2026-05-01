Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Eksplozja hydrotermalna w parku narodowym. Nagranie

|
Eksplozja w Yellowstone
Eksplozja w Parku Narodowym Yellowstone
Źródło: USGS VOLCANOES
Park Narodowy Yellowstone słynie z aktywności geotermalnej. W sieci pojawiły się nagrania efektownych eksplozji hydrotermalnych. Można na nich zobaczyć, jak ogromna ilość błotnistej wody i pary wystrzeliwuje w kierunku kamery.

Nagrania kolejnych eksplozji hydrotermalnych w Parku Narodowym Yellowstone opublikował w ostatnich dniach oddział Amerykańskiej Służby Geologicznej zajmujący się wulkanami (USGS Volcanoes). Obszar parku jest aktywny termalnie. Na jego terenie znajduje się rozległy system gorących źródeł, gejzerów czy kotłów błotnych.

Do najnowszej eksplozji doszło w środę 29 kwietnia, około godziny 12.30 lokalnego czasu w rejonie basenu Black Diamond. Do podobnego zdarzenia doszło też dzień wcześniej. Jak czytamy w poście w mediach społecznościowych, środowa eksplozja była silniejsza niż wtorkowa i wyrzuciła w kierunku kamery błotnistą wodę i parę.

Prawdopodobnie największa od blisko dwóch lat

"Była to prawdopodobnie największa erupcja w tym basenie od czasu wybuchu w 2024 roku. Stanowi to ważny przykład zagrożeń hydrotermalnych w Parku Narodowym Yellowstone" - napisano o środowej eksplozji. Podobne zdarzenie z 23 lipca 2024 w rejonie basenu Black Diamond doprowadziło do zniszczenia pomostu, którego pozostałości wciąż można zobaczyć dzieki kamerze zamontowanej w tym miejscu.

Jak tłumaczą eksperci, w tym roku odnotowano dotychczas trzy takie eksplozje, ale wtorkowa była pierwszą, która miała miejsce w ciągu dnia i kiedy kamera nie była pokryta lodem. Nie ma informacji o osobach rannych bądź uszkodzeniach spowodowanych ostatnimi eksplozjami.

Według USGS eksplozja hydrotermalna to gwałtowne zdarzenie skutkujące szybkim wyrzuceniem wrzącej wody, pary, błota i fragmentów skał.

Źródło: USGS Volcanoes, CNN

Źródło zdjęcia głównego: USGS VOLCANOES

Udostępnij:
Tagi:
parki narodoweUSA
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom