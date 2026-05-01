Eksplozja hydrotermalna w parku narodowym. Nagranie

Eksplozja w Parku Narodowym Yellowstone Źródło: USGS VOLCANOES

Nagrania kolejnych eksplozji hydrotermalnych w Parku Narodowym Yellowstone opublikował w ostatnich dniach oddział Amerykańskiej Służby Geologicznej zajmujący się wulkanami (USGS Volcanoes). Obszar parku jest aktywny termalnie. Na jego terenie znajduje się rozległy system gorących źródeł, gejzerów czy kotłów błotnych.

Do najnowszej eksplozji doszło w środę 29 kwietnia, około godziny 12.30 lokalnego czasu w rejonie basenu Black Diamond. Do podobnego zdarzenia doszło też dzień wcześniej. Jak czytamy w poście w mediach społecznościowych, środowa eksplozja była silniejsza niż wtorkowa i wyrzuciła w kierunku kamery błotnistą wodę i parę.

Prawdopodobnie największa od blisko dwóch lat

"Była to prawdopodobnie największa erupcja w tym basenie od czasu wybuchu w 2024 roku. Stanowi to ważny przykład zagrożeń hydrotermalnych w Parku Narodowym Yellowstone" - napisano o środowej eksplozji. Podobne zdarzenie z 23 lipca 2024 w rejonie basenu Black Diamond doprowadziło do zniszczenia pomostu, którego pozostałości wciąż można zobaczyć dzieki kamerze zamontowanej w tym miejscu.

Jak tłumaczą eksperci, w tym roku odnotowano dotychczas trzy takie eksplozje, ale wtorkowa była pierwszą, która miała miejsce w ciągu dnia i kiedy kamera nie była pokryta lodem. Nie ma informacji o osobach rannych bądź uszkodzeniach spowodowanych ostatnimi eksplozjami.

Według USGS eksplozja hydrotermalna to gwałtowne zdarzenie skutkujące szybkim wyrzuceniem wrzącej wody, pary, błota i fragmentów skał.