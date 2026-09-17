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Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada

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Wulkan Etna na Sycylii
Etna znów utrudnia życie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Aktywność Etny w tym roku jest większa niż średnia. W ostatnich miesiącach z powodu erupcji wulkanu na Sycylii kilka razy dochodziło do zamknięcia lotniska w Katanii. W sierpniu, czyli w szczycie sezonu turystycznego, odwołano tam kilkaset lotów.

Etna jest czynnym od setek lat stratowulkanem położonym na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. W tym roku kilka razy doszło do jego erupcji. Na początku tygodnia z tego powodu na dwa dni zamknięto lotnisko w Katanii. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w połowie sierpnia, kiedy w wyniku wielodniowego paraliżu w szczycie ruchu turystycznego odwołano tam kilkaset lotów. Zdaniem ekspertów aktywność Etny w 2026 roku jest większa niż zwykle, ale nadal pozostaje w normie.

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"To, że ona czasem wybucha jest całkowicie normalne"

W tym roku erupcje Etny miały miejsce między innymi w styczniu i czerwcu oraz od lipca do września. Jak mówi profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, medialnie szczególnie przebił się zwłaszcza przypadek z sierpnia, ponieważ był to środek sezonu wakacyjnego. Jednak wulkan na Sycylii jest aktywny od setek lat, a jego zachowanie w tym roku mieści się w granicach normy.

- To, że ona czasem wybucha, "wypluje" trochę lawy czy wyemituje pył jest całkowicie normalne - podkreślił ekspert. Dodał jednak, że wydobywający się z krateru dym może być zagrożeniem dla samolotów. Lotnisko w Katanii położone jest około 20 kilometrów od Etny.

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- Przy silnych erupcjach pył unosi się wysoko do atmosfery i następnie roznosi się z wiatrem. Jeśli więc wiatr zawieje nad lotnisko, to pył może negatywnie wpływać na pracę silników samolotów, dlatego też linie lotnicze zamykają wtedy ruch. Sam pył jest niewidoczny dla oka, ale, podobnie jak inne cząsteczki pyłowe, jest szkodliwy dla człowieka - tłumaczył.

Aktywność wulkanu jest stale monitorowana. Na jego szczycie działa całoroczne obserwatorium geofizyczne, wykorzystujące zaawansowane metody obserwacji procesów wulkanicznych.

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- W tym obserwatorium badacze mają bardzo precyzyjne informacje, kiedy ziemia pod wulkanem się trzęsie, jak te komórki magmowe się napełniają, kiedy będą wyrzuty. Taką erupcję magmy da się przewidzieć na kilka dni do przodu. Ale zatrzymać tego procesu się nie da - podsumował geofizyk.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sycyliawulkany
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