Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Cyklon Gezani uderzył w Madagaskar. Są ofiary śmiertelne

Powódź we wschodniej części Madagaskaru
Powódź we wschodniej części Madagaskaru
Źródło: Reuters
Do Madagaskaru dotarł cyklon tropikalny Gezani. Żywioł w części kraju doprowadził do rozległych zniszczeń, zabijając 20 osób. Wiatr w porywach osiągał prędkość do 270 kilometrów na godzinę.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

We wtorek przez wschodnią część Madagaskaru przetoczył się cyklon Gezani. Spowodował śmierć co najmniej 20 osób.

Jak poinformowało w swoim raporcie biuro ds. zarządzania katastrofami, w związku z ekstremalną pogodą w rejonie portowego miasta Toamasina ewakuowano blisko 1400 osób. We wtorek w całym regionie Atsinanana władze zamknęły szkoły.

Woda zalała ulice miasta

Podnoszący się poziom wody i ściana deszczu spowodowały zalanie dużej części Toamasiny. Woda spowodowała zawalenie się domów, zerwanie dachów i rozległe przerwy w dostawach prądu. Na drogach miasta w środę można było zobaczyć powalone drzewa, fragmenty zniszczonych domów i gruzy. Wody powodziowe w wielu miejscach wciąż nie ustąpiły.

W tracie burzy wiatr wiał z prędkością około 185 kilometrów na godzinę, a w porywach prawie do 270 km/h.

- Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru. Drzwi i okna (mojego domu - red.) są wykonane z metalu, a i tak wiatr gwałtownie nimi potrząsał - mówił mieszkaniec miasta Harimanga Ranaivo.

Prezydent Madagaskaru pułkownik Michael Randrianirina wraz z przedstawicielami wojska w środę rano odwiedził obszary doświadczone przez żywioł.

Powalone przez silny wiatr drzewo blokuje jedną z ulic miasta Toamasina
Powalone przez silny wiatr drzewo blokuje jedną z ulic miasta Toamasina
Źródło: Reuters
Przewrócony słup energetyczny
Przewrócony słup energetyczny
Źródło: Reuters

To już drugi taki cyklon w tym roku

Jak oceniają synoptycy z madagaskarskiej służby meteorologicznej, cyklon Gezani osłabł do umiarkowanej burzy tropikalnej, gdzie wiatr wieje ze średnią prędkością wynoszącą 80 km/h. Burza obecnie przemieszcza się na zachód w głąb kraju. Znajduje się około 100 kilometrów na północ od stolicy Madagaskaru - Antananarywy.

"Gezani przejdzie dziś przez centralne wyżyny ze wschodu na zachód, a wieczorem lub w nocy opuści nasz kraj i przemieści się na morze w kierunku Kanału Mozambickiego" - poinformowały służby.

Był to drugi cyklon, który uderzył w Madagaskar w tym roku. 10 dni temu cyklon tropikalny Fytia zabił 14 mieszkańców Madagaskaru i spowodował ewakuację 31 tysięcy osób. Madagaskar jest regularnie nawiedzany przez burze tropikalne w sezonie cyklonowym. W 2024 roku cyklon tropikalny Gamane spowodował śmierć co najmniej 18 osób.

Gezani na zdjęciu satelitarnym wykonanym 10 lutego
Gezani na zdjęciu satelitarnym wykonanym 10 lutego
Źródło: NASA Worldview

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Madagaskarburzapogoda
Czytaj także:
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Przymrozki, zimno, oblodzenie
IMGW ostrzega przed groźną gołoledzią
Prognoza
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Słońce przebija się przez chmury
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada
Wiosenna aura
Jaka będzie wiosna? IMGW opublikował prognozę
Prognoza
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom