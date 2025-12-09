Rok 2025 ma znaleźć się na podium. To zła wiadomość

Zdaniem naukowców z unijnego programu Copernicus zajmującego się obserwacją Ziemi, postępująca zmiana klimatu coraz bardziej oddala naszą planetę od stabilnych warunków. Jak wynika z opublikowanego we wtorek biuletynu klimatycznego, rok 2025 niemal na pewno będzie drugim lub trzecim najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, cieplejszym od niego będzie tylko 2024.
"Te kamienie milowe nie są abstrakcyjne"
Wpływ na tak ponurą prognozę mają między innymi najnowsze dane za listopad. W publikacji zaznaczono, że miniony miesiąc był trzecim najgorętszym listopadem od początku zbierania danych klimatycznych. Średnia temperatura w tym okresie była wyższa o 1,54 stopnia Celsjusza od średniej z lat 1850-1900, która stanowiła podstawę określenia poziomu sprzed epoki przemysłowej. Znacząco wyższą temperaturę odnotowano między innymi w północnej Kanadzie oraz na Oceanie Arktycznym. Naukowcy zwracają też uwagę, że 2025 może również zakończyć pierwszy w historii trzyletni okres, w którym średnia temperatura jest wyższa o 1,5 st. w porównaniu ze średnią sprzed epoki przemysłowej.
- Te kamienie milowe nie są abstrakcyjne, ale odzwierciedlają przyspieszające tempo zmian klimatycznych - powiedziała Samantha Burgess, dyrektor strategiczna ds. klimatu w Copernicus Climate Change Service.
Eksperci podkreślili, że jedynym sposobem na złagodzenie przyszłego wzrostu globalnej temperatury jest znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych. Agencja Reuters zaznacza, że w listopadzie miał miejsce szczyt klimatyczny COP30, na którym nie udało się uzgodnić istotnych nowych środków mających na celu redukcję emisji.
Skutki zmiany klimatu
Klimatolodzy od wielu lat ostrzegają, że wzrost globalnej temperatury prowadzi między innymi do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na początku listopada w Filipiny uderzył potężny tajfun Kalmaegi, który zabił ponad 200 osób. Również w tym miesiącu nad krajami Azji Południowo-Wschodniej przetoczyła się burza tropikalna powodująca powodzie i osuwiska. Zginęło w nich ponad 1800 ludzi.
- Ekstremalne zjawiska pogodowe, które znamy, które widzimy w danych, zdarzają się coraz częściej i stają się coraz bardziej intensywne. Zwiększają one ryzyko dla życia ludzkiego, populacji i społeczności na całym świecie, czy to z powodu fal upałów, czy powodzi - dodał Julien Nicolas, starszy naukowiec w Copernicus Climate Change Service.
