Rok 2025 ma znaleźć się na podium. To zła wiadomość

Zdaniem naukowców z unijnego programu Copernicus zajmującego się obserwacją Ziemi, postępująca zmiana klimatu coraz bardziej oddala naszą planetę od stabilnych warunków. Jak wynika z opublikowanego we wtorek biuletynu klimatycznego, rok 2025 niemal na pewno będzie drugim lub trzecim najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, cieplejszym od niego będzie tylko 2024.

📢 New @CopernicusEU data shows 2025 is on track to be the joint-second warmest year on record, tied with 2023.



"Te kamienie milowe nie są abstrakcyjne"

Wpływ na tak ponurą prognozę mają między innymi najnowsze dane za listopad. W publikacji zaznaczono, że miniony miesiąc był trzecim najgorętszym listopadem od początku zbierania danych klimatycznych. Średnia temperatura w tym okresie była wyższa o 1,54 stopnia Celsjusza od średniej z lat 1850-1900, która stanowiła podstawę określenia poziomu sprzed epoki przemysłowej. Znacząco wyższą temperaturę odnotowano między innymi w północnej Kanadzie oraz na Oceanie Arktycznym. Naukowcy zwracają też uwagę, że 2025 może również zakończyć pierwszy w historii trzyletni okres, w którym średnia temperatura jest wyższa o 1,5 st. w porównaniu ze średnią sprzed epoki przemysłowej.

- Te kamienie milowe nie są abstrakcyjne, ale odzwierciedlają przyspieszające tempo zmian klimatycznych - powiedziała Samantha Burgess, dyrektor strategiczna ds. klimatu w Copernicus Climate Change Service.

Eksperci podkreślili, że jedynym sposobem na złagodzenie przyszłego wzrostu globalnej temperatury jest znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych. Agencja Reuters zaznacza, że w listopadzie miał miejsce szczyt klimatyczny COP30, na którym nie udało się uzgodnić istotnych nowych środków mających na celu redukcję emisji.

Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi w listopadzie 2025 r. w porównaniu ze średnią z lat 1991–2020 Źródło: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Skutki zmiany klimatu

Klimatolodzy od wielu lat ostrzegają, że wzrost globalnej temperatury prowadzi między innymi do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na początku listopada w Filipiny uderzył potężny tajfun Kalmaegi, który zabił ponad 200 osób. Również w tym miesiącu nad krajami Azji Południowo-Wschodniej przetoczyła się burza tropikalna powodująca powodzie i osuwiska. Zginęło w nich ponad 1800 ludzi.

- Ekstremalne zjawiska pogodowe, które znamy, które widzimy w danych, zdarzają się coraz częściej i stają się coraz bardziej intensywne. Zwiększają one ryzyko dla życia ludzkiego, populacji i społeczności na całym świecie, czy to z powodu fal upałów, czy powodzi - dodał Julien Nicolas, starszy naukowiec w Copernicus Climate Change Service.

