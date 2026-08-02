Świat Chiny. Tajfun dawno przeszedł, wciąż walczą z powodziami Matylda Dziechcińska |

Chiny zmagają się z powodziami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Gwałtowne powodzie, które w ubiegłym tygodniu nawiedziły prowincję Gansu w północno-zachodnich Chinach, odebrały życie co najmniej 25 osobom, a 23 osoby zostały ranne - poinformowała w niedzielę państwowa agencja Xinhua, aktualizując wcześniejszy bilans mówiący o 10 zabitych. Katastrofę wywołały ulewne deszcze, które 26 lipca dotknęły powiat Weiyuan w mieście Dingxi w prefekturze Gansu.

W związku z tragicznymi skutkami żywiołu krajowa komisja do spraw zapobiegania katastrofom, ograniczania ich skutków i pomocy ofiarom zwróciła się do władz Gansu o przeprowadzenie szczegółowych dochodzeń oraz oceny skali zniszczeń. Jednocześnie lokalne władze ostrzegają przed wysokim ryzykiem kolejnych osuwisk, zwłaszcza w rejonie Dingxi, gdzie nadal utrzymują się intensywne opady.

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Trudna sytuacja pogodowa w wielu rejonach Chin

Niebezpieczna sytuacja pogodowa panuje nie tylko w Gansu, lecz także w wielu innych rejonach Chin. Państwowe obserwatorium meteorologiczne wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem i burzami dla rozległych obszarów kraju - od południowego zachodu po północny wschód. W niedzielę alerty pogodowe ogłoszono między innymi w Pekinie oraz Mongolii Wewnętrznej.

Poważna sytuacja panuje w prowincji Syczuan, gdzie intensywne opady utrzymują się od wielu dni. Według chińskiej państwowej telewizji CCTV ewakuowano już ponad 64 tysiące osób, a od początku tegorocznego sezonu powodziowego liczba mieszkańców zmuszonych do opuszczenia swoich domów przekroczyła 880 tysięcy.

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Podniesie się poziom Jangcy

Chińskie służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości i ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść dalsze intensywne opady. Zwiększą one ryzyko powodzi, osuwisk i innych zagrożeń związanych z trwającym sezonem monsunowym. Według prognoz od 2 do 4 sierpnia megamiasto Chongqing nawiedzą umiarkowane i silne opady deszczu, a w centralnej i południowo-wschodniej części miasta miejscami wystąpią ulewy o ekstremalnym natężeniu.

W związku z ulewami spodziewany jest znaczny wzrost poziomu wody w górnym biegu Jangcy, najdłuższej rzeki Chin, oraz jej dopływach. Może to doprowadzić do przekroczenia stanów ostrzegawczych na wielu małych i średnich rzekach. Co więcej, państwowe obserwatorium meteorologiczne ostrzegło, że w środę na pogodę na wybrzeżu Chin zacznie wpływać supertajfun Dolphin. W czwartek osiągnął piątą kategorię, niosąc wiatr sięgający 270 kilometrów na godzinę. W niedzielę wciąż sunął po zachodnim Pacyfiku w stronę wschodniej Azji.