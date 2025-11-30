Śnieżyca sparaliżowała miasto. Ponad tysiąc odwołanych i opóźnionych lotów

USA nawiedziły burze śnieżne Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Północne Stany Zjednoczone zmagają się z atakiem zimy. W ostatnich dniach przez region - od Gór Skalistych, przez Wielkie Równiny, po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie - przetoczyły się potężne burze śnieżne, niosące obfite opady śniegu i silny wiatr.

Śnieg nie ominął największych aglomeracji. W sobotę spadł w Chicago, stolicy stanu Illinois. Amerykańska Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała dla tego miasta ostrzeżenie przed burzą śnieżną, które obowiązywać ma do niedzielnego poranka. Z komunikatu wynika, że dosypać ma od 15 do 30 centymetrów białego puchu. W niedzielę opady mają na chwile osłabnąć. Mocno sypać ma już jednak w poniedziałek po południu i wieczorem.

Ponad tysiąc opóźnień i odwołań lotów

Znaczna ilość śniegu spadła na lotniskach w Chicago. W sobotę do godziny 18 lokalnego czasu w porcie lotniczym O'Hare zanotowano ponad 17 cm śniegu, a w porcie lotniczym Midway - prawie 14 cm. To rekord wszechczasów dla dnia 29 listopada, a jednocześnie największa ilość śniegu, jaka spadła w mieście jednego dnia od ponad 10 lat.

W związku ze śnieżycą w Chicago do wieczora odnotowano ponad 1300 opóźnień i odwołań lotów - 1161 na lotnisku O'Hare i 246 na Midway. Stanowiło to około 40 procent wszystkich startów i lądowań. Średni czas oczekiwania przekraczał pięć godzin. W związku z podróżami na Święto Dziękczynienia lotnisko O'Hare spodziewało się w tydzień ponad 1,6 miliona pasażerów - najwięcej w historii.

Solarki i pługi pracują z pełną mocą

Trudne warunki panowały także na drogach. Władze Chicago przekazały, że wszystkie 240 specjalnych pojazdów rozsypujących sól oraz pługi pracują w trybie ciągłym, koncentrując się na udrożnieniu głównych arterii.

Od poniedziałku w Chicago na 173 km ulic obowiązuje nocny zakaz parkowania, który potrwa aż do 1 kwietnia. W wyznaczonych miejscach samochody nie mogą stać między godz. 3 a 7. Miasto zazwyczaj odholowuje setki pojazdów, których właściciele nie przestrzegają zakazu. Powodem restrykcji jest konieczność zapewnienia przejezdności ulic w sezonie zimowym. Częste i obfite opady śniegu wymagają regularnego odśnieżania i pracy pługów.

