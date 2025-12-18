Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza przyniosła poważne zniszczenia. "Myślałem, że ktoś strzela"

|
Skutki burzy w Portland
Skutki burzy w Portland
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Dziesiątki powalonych drzew i zerwane linie energetyczne - to niektóre skutki silnej burzy, jaka przetoczyła się nad częścią amerykańskiego stanu Oregon. W ostatnich dniach pogoda w tym regionie jest dynamiczna. Oprócz silnego wiatru mieszkańcy zmagają się także z ulewnymi opadami deszczu powodującymi powodzie i podtopienia.

Noc z wtorku na środę nie należała do najłatwiejszych dla mieszkańców Portland w stanie Oregon. W wyniku burzy, której towarzyszyły wichury, powalonych zostało kilkadziesiąt drzew. Lokalne służby otrzymały sporo wezwań dotyczących zablokowanych dróg oraz przygniecionych samochodów. Dziesiątki tysięcy osób zmagało się również z brakiem prądu.

"Myślałem, że ktoś strzela"

Według miejscowych mediów porywy wiatru sięgały około 100 km/h. W ostatnich dniach w Oregonie mocno padało, co sprawiło, że gleba była nasączona wodą. To z kolei spowodowało, że drzewa łatwiej padały pod naporem wiatru. Część z nich zniszczyła linie energetyczne oraz samochody stojące na posesjach.

- Słyszeliśmy to w nocy. To było bardzo głośne. Myślałem, że ktoś strzela - mówi jeden z mieszkańców Portland, Marcos Caceres.

- Usłyszałam mocny huk. Włączył się alarm w moim samochodzie. Zeszłam na dół, by zobaczyć, co się stało. Zobaczyłam gałąź na moim samochodzie - dodaje Nicole Manguramas.

Powalone drzewa oraz porozrzucane gałęzie doprowadziły także do zamknięcia lokalnej autostrady. Służby pracowały całą noc, by móc przywrócić na niej ruch.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"

Dynamiczna pogoda

W ostatnich dniach warunki pogodowe na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych są bardzo trudne. Region nawiedzają burze, którym towarzyszą silny wiatr oraz obfite opady deszczu. W efekcie w części Oregonu oraz sąsiadującego z nim stanu Waszyngton występują powodzie. Według prognoz w najbliższych dniach nad wspomniane tereny nadciągnie kolejna fala ulew. Narodowa Służba Pogodowa w najnowszym komunikacie ostrzegła przed powodziami, które mogą wystąpić w północno-zachodnim Oregonie i południowo-zachodnim Waszyngtonie.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, NWS, KTVZ

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAburza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Gęsta mgła
W tych miejscach warunki do jazdy mogą być trudne
Prognoza
Deszcz, mżawka
Mgły, chmury, deszcz. Pogoda na dziś
Prognoza
Słońce
Zmapowali brzeg atmosfery Słońca  
Nauka
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
Świat
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
Prognoza
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Świat
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Prognoza
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Świat
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Świat
W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Świat
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
Prognoza
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Świat
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Prognoza
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
Nauka
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Świat
Służby usypują przerwany wał przeciwpowodziowy
Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy
Świat
Rekordowe opady śniegu na Teneryfie
Tyle śniegu w tym miejscu nie spadło od 2016 roku
Świat
Mniszka śródziemnomorska
Kolejny nietypowy gość u wybrzeży Wenecji
Świat
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
Nauka
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Świat
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Świat
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom