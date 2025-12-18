Burza przyniosła poważne zniszczenia. "Myślałem, że ktoś strzela"

Skutki burzy w Portland Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Noc z wtorku na środę nie należała do najłatwiejszych dla mieszkańców Portland w stanie Oregon. W wyniku burzy, której towarzyszyły wichury, powalonych zostało kilkadziesiąt drzew. Lokalne służby otrzymały sporo wezwań dotyczących zablokowanych dróg oraz przygniecionych samochodów. Dziesiątki tysięcy osób zmagało się również z brakiem prądu.

"Myślałem, że ktoś strzela"

Według miejscowych mediów porywy wiatru sięgały około 100 km/h. W ostatnich dniach w Oregonie mocno padało, co sprawiło, że gleba była nasączona wodą. To z kolei spowodowało, że drzewa łatwiej padały pod naporem wiatru. Część z nich zniszczyła linie energetyczne oraz samochody stojące na posesjach.

- Słyszeliśmy to w nocy. To było bardzo głośne. Myślałem, że ktoś strzela - mówi jeden z mieszkańców Portland, Marcos Caceres.

- Usłyszałam mocny huk. Włączył się alarm w moim samochodzie. Zeszłam na dół, by zobaczyć, co się stało. Zobaczyłam gałąź na moim samochodzie - dodaje Nicole Manguramas.

Powalone drzewa oraz porozrzucane gałęzie doprowadziły także do zamknięcia lokalnej autostrady. Służby pracowały całą noc, by móc przywrócić na niej ruch.

Dynamiczna pogoda

W ostatnich dniach warunki pogodowe na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych są bardzo trudne. Region nawiedzają burze, którym towarzyszą silny wiatr oraz obfite opady deszczu. W efekcie w części Oregonu oraz sąsiadującego z nim stanu Waszyngton występują powodzie. Według prognoz w najbliższych dniach nad wspomniane tereny nadciągnie kolejna fala ulew. Narodowa Służba Pogodowa w najnowszym komunikacie ostrzegła przed powodziami, które mogą wystąpić w północno-zachodnim Oregonie i południowo-zachodnim Waszyngtonie.

🌧️ A strong atmospheric river will bring heavy rain and widespread river flooding across northwest Oregon and southwest Washington on Thursday. Some rivers may continue to flood through at least Saturday. If you live in a flood-prone area, have a plan ready! #ORwx #WAwx pic.twitter.com/aBzPTI3vyI — NWS Portland (@NWSPortland) December 17, 2025 Rozwiń