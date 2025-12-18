Burza przyniosła poważne zniszczenia. "Myślałem, że ktoś strzela"

Noc z wtorku na środę nie należała do najłatwiejszych dla mieszkańców Portland w stanie Oregon. W wyniku burzy, której towarzyszyły wichury, powalonych zostało kilkadziesiąt drzew. Lokalne służby otrzymały sporo wezwań dotyczących zablokowanych dróg oraz przygniecionych samochodów. Dziesiątki tysięcy osób zmagało się również z brakiem prądu.
"Myślałem, że ktoś strzela"
Według miejscowych mediów porywy wiatru sięgały około 100 km/h. W ostatnich dniach w Oregonie mocno padało, co sprawiło, że gleba była nasączona wodą. To z kolei spowodowało, że drzewa łatwiej padały pod naporem wiatru. Część z nich zniszczyła linie energetyczne oraz samochody stojące na posesjach.
- Słyszeliśmy to w nocy. To było bardzo głośne. Myślałem, że ktoś strzela - mówi jeden z mieszkańców Portland, Marcos Caceres.
- Usłyszałam mocny huk. Włączył się alarm w moim samochodzie. Zeszłam na dół, by zobaczyć, co się stało. Zobaczyłam gałąź na moim samochodzie - dodaje Nicole Manguramas.
Powalone drzewa oraz porozrzucane gałęzie doprowadziły także do zamknięcia lokalnej autostrady. Służby pracowały całą noc, by móc przywrócić na niej ruch.
Dynamiczna pogoda
W ostatnich dniach warunki pogodowe na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych są bardzo trudne. Region nawiedzają burze, którym towarzyszą silny wiatr oraz obfite opady deszczu. W efekcie w części Oregonu oraz sąsiadującego z nim stanu Waszyngton występują powodzie. Według prognoz w najbliższych dniach nad wspomniane tereny nadciągnie kolejna fala ulew. Narodowa Służba Pogodowa w najnowszym komunikacie ostrzegła przed powodziami, które mogą wystąpić w północno-zachodnim Oregonie i południowo-zachodnim Waszyngtonie.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: CNN, NWS, KTVZ
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved