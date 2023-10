Upał zabija różowe delfiny z Amazonii

"Punkt bez powrotu"

Inie amazońskie (Inia geoffrensis), z uwagi na charakterystyczny kolor nazywane "różowymi delfinami", to najwięksi przedstawiciele rodziny iniowatych. Wodne ssaki osiągają długość 2 metrów 70 centymetrów i wagę do 135 kilogramów. Żyją one w słodkich wodach na terenie Amazonii, w tym w jeziorze Tefe, w którym temperatura wody dochodziła w tym sezonie niemal do 40 stopni Celsjusza na głębokości trzech metrów - poprzedni rekord wynosił 32 st. C.