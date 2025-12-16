Brazylia. Statua Wolności runęła. Wiatr powalił 35-metrowy pomnik

Wichury ostatnio dość często nawiedzają Brazylię Źródło: Reuters

W poniedziałek 15 grudnia przez miasto Guaiba położonym na południu Brazylii przeszła burza, której towarzyszył silny wiatr. Lokalne służby wydały alert ostrzegający przed wichurami o prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Silne porywy powaliły mierzącą 35 metrów replikę słynnej, amerykańskiej Statuy Wolności, znajdującą się na parkingu przed jednym z tamtejszych marketów.

Posąg bujał się na wietrze

Moment katastrofy został nagrany przez wiele osób. Na udostępnionych w sieci filmach widać, jak górna część konstrukcji buja się na wietrze, po czym spada na ziemię.

Burmistrz miasta potwierdził, że w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Na miejsce zostały wezwane służby, które zabezpieczyły teren.

Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności Źródło: Diego Vara / Reuters / Forum

Jak informuje brazylijski portal stacji Globo, skutki burzy były odczuwalne także w innych miastach regionu. Między innymi w Tio Hugo spadł grad, a w Cristal wiatr uszkodził dachy budynków.

Um temporal atingiu a cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 15 de dezembro. O vento foi tão forte – cerca de 85 km/h – que a réplica da Estátua da Liberdade de 24 metros da Havan não resistiu e acabou caindo no estacionamento da loja.



