Brazylia. Statua Wolności runęła. Wiatr powalił 35-metrowy pomnik

W poniedziałek 15 grudnia przez miasto Guaiba położonym na południu Brazylii przeszła burza, której towarzyszył silny wiatr. Lokalne służby wydały alert ostrzegający przed wichurami o prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Silne porywy powaliły mierzącą 35 metrów replikę słynnej, amerykańskiej Statuy Wolności, znajdującą się na parkingu przed jednym z tamtejszych marketów.
Posąg bujał się na wietrze
Moment katastrofy został nagrany przez wiele osób. Na udostępnionych w sieci filmach widać, jak górna część konstrukcji buja się na wietrze, po czym spada na ziemię.
Burmistrz miasta potwierdził, że w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Na miejsce zostały wezwane służby, które zabezpieczyły teren.
Jak informuje brazylijski portal stacji Globo, skutki burzy były odczuwalne także w innych miastach regionu. Między innymi w Tio Hugo spadł grad, a w Cristal wiatr uszkodził dachy budynków.
Autorka/Autor: fw/dd
Źródło: Globo
Źródło zdjęcia głównego: Diego Vara / Reuters / Forum