Świat

Brazylia. Statua Wolności runęła. Wiatr powalił 35-metrowy pomnik

Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Wichury ostatnio dość często nawiedzają Brazylię
Źródło: Reuters
Pomnik imitujący Statuę Wolności runął pod naporem silnego wiatru w mieście Guaiba w Brazylii. W tym czasie obowiązywały tam ostrzeżenia przed wichurami.

W poniedziałek 15 grudnia przez miasto Guaiba położonym na południu Brazylii przeszła burza, której towarzyszył silny wiatr. Lokalne służby wydały alert ostrzegający przed wichurami o prędkości do 90 kilometrów na godzinę. Silne porywy powaliły mierzącą 35 metrów replikę słynnej, amerykańskiej Statuy Wolności, znajdującą się na parkingu przed jednym z tamtejszych marketów.

Posąg bujał się na wietrze

Moment katastrofy został nagrany przez wiele osób. Na udostępnionych w sieci filmach widać, jak górna część konstrukcji buja się na wietrze, po czym spada na ziemię.

Burmistrz miasta potwierdził, że w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Na miejsce zostały wezwane służby, które zabezpieczyły teren.

Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Źródło: Diego Vara / Reuters / Forum

Jak informuje brazylijski portal stacji Globo, skutki burzy były odczuwalne także w innych miastach regionu. Między innymi w Tio Hugo spadł grad, a w Cristal wiatr uszkodził dachy budynków.

Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: Globo

Źródło zdjęcia głównego: Diego Vara / Reuters / Forum

Brazylia
