Świat "Bomba wodna" nad Florencją. Obraz Caravaggia w strugach deszczu Oprac. Franciszek Wajdzik |

"Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego" Źródło wideo: PAP/Mateusz Marek Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W czwartek Florencję we Włoszech nawiedziła burza z intensywnymi opadami deszczu oraz gradu. Jak podają miejscowe media, w ciągu godziny w niektórych miejscach spadło nawet 45 l/mkw., co doprowadziło do lokalnych podtopień. Woda wdarła się także do Galerii Uffizi, gdzie prezentowane są między innymi słynne dzieła malarzy z XVII wieku - wśród nich "Bachus" Caravaggia, który omal nie został zniszczony przez wodę.

Piove dentro gli Uffizi, si bagna la teca del Bacco di Caravaggio https://t.co/WlKROAp7BC — Corriere della Sera (@Corriere) September 17, 2026 Rozwiń

Woda wdarła się do sali z bezcennymi dziełami sztuki

W oświadczeniu władze Galerii Uffizi przekazały, że z powodu nawalnego deszczu i gradu doszło do przecieku przeszklonej konstrukcji dachu. W efekcie woda przedostała się do sali, gdzie znajdowało się siedem obrazów, w tym "Bachus". Według świadków deszcz padał bezpośrednio na wystawę, a dzieła wyglądały na całkowicie rozmyte. Na szczęście bezcenne obrazy były zabezpieczone szklanymi gablotami. Po niebezpiecznym incydencie pracownicy muzeum natychmiast rozpoczęli niezbędne kontrole, a galeria była zamknięta dla zwiedzających. W komunikacie poinformowano, że żadne z dzieł nie zostało uszkodzone, a sala zostanie otwarta w piątek rano.

W wyniku czwartkowych ulew we Florencji zalanych zostało wiele ulic, głównie w centralnej części miasta. Tak intensywne i nagłe ulewy powodujące szkody nazywane są we Włoszech "bombami wodnymi".

Bachus – arcydzieło Caravaggia (Michelangelo Merisi) w Galerii Uffizi we Florencji (Toskania, Włochy), 28.09.2023 r. Źródło zdjęcia: Shutterstock