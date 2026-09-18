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Pierwszy raz od ponad stu lat odkryto nowy gatunek kota

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Tilcayo-kot
Nowy gatunek meduzy odnaleziony w miejskim parku
Źródło wideo: Hong Kong Baptist University
Źródło zdj. gł.: National Geographic/X
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Jest mniejszy od kota domowego i przez niemal dekadę był zagadką dla badaczy. Kiedy przebadano jego genom okazało się, że Tilcayo to przedstawiciel nieznanego wcześniej gatunku.

Podobnego odkrycia nie było od ponad stu lat. Naukowcy zidentyfikowali w Boliwii nowy gatunek kota. Zwierzę, znane lokalnej społeczności jako Tilcayo, zamieszkuje mgliste, górskie lasy Andów. Jak podaje Reuters, wyróżnia się jasnobrązowym umaszczeniem pokrytym charakterystycznym wzorem na sierści, zaokrąglonymi uszami oraz niewielkimi rozmiarami. Dorosły samiec mierzy około 46 centymetrów długości i waży zaledwie 1,4 kilograma, co czyni go mniejszym od przeciętnego kota domowego.

Nowy gatunek otrzymał naukową nazwę Leopardus tilcayo. Został zidentyfikowany przez międzynarodowy zespół badaczy, w tym Paolę Nogales Ascarrunz, biolożkę z boliwijskiego Universidad Mayor de San Andres w La Paz.

Tajemnica kota rozwiązana po latach

Nogales-Ascarrunz tłumaczyła "National Geographic", że badany przez nią osobnik ponad 10 lat temu został przygarnięty jako małe kocię przez mężczyznę, który znalazł je przy drodze niedaleko lasu. Po roku uznał jednak, że kot powinien trafić pod opiekę specjalistów i skontaktował się z lokalnym ośrodkiem ochrony dzikich zwierząt. To jego pracownicy poinformowali ją o "dziwnym kocie". Udała się więc do ośrodka Senda Verde, położonego na zboczach Andów, by "zobaczyć to stworzenie na własne oczy". Po kilku latach udało się precyzyjnie zbadać genom tajemniczego zwierzęcia.

Nowy gatunek i wielkie zmiany

Zdaniem badaczy odkrycie Leopardus tilcayo może znacząco zmienić dotychczasową wiedzę o ewolucji kotowatych. Analizy genetyczne wykazały, że linia rozwojowa tego zwierzęcia oddzieliła się od innych kotów tygrysich około 1,4 miliona lat temu. W ocenie badaczy metody zastosowane do identyfikacji Tilcay mogą pomóc w odkryciu kolejnych gatunków.

Niewiele wiadomo o jego zwyczajach. Naukowcy nadal próbują ustalić, jaką rolę odgrywa w lokalnym ekosystemie i jakie zagrożenia czyhają na ten wyjątkowy gatunek. - Obecność szczątków drobnych gryzoni w próbkach odchodów sugeruje, że mogą one stanowić element jego diety, a nagrania z fotopułapek wskazują, że zwierzę to może być bardziej aktywne nocą - powiedziała magazynowi Nogales-Ascarrunz. Dotychczas badaczom udało się przebadać dwa takie osobniki.

Źródło: National Geographic, Reuters
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Tagi:
zwierzętaPrzyrodaNauka
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