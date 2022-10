Australia szykuje się na rekordowe powodzie. W Sydney jeszcze nigdy tak nie padało

Australia przygotowuje się na powodzie, które mają nawiedzić wschodnią część kraju wraz z gigantycznymi ulewami. Deszcz towarzyszy mieszkańcom już od jakiegoś czasu, w tym tygodniu w Sydney padł rekord sumy opadów. Niespotykanie silne deszcze to w dużej mierze skutek utrzymującego się trzeci rok z rzędu zjawiska La Nina.

W Australii trwa wiosna, a w tym roku wraz z nią wyjątkowo wcześnie przyszła "mokra pora". Dla mieszkańców oznacza to ulewne deszcze i zwiększone ryzyko wezbrań rzek i podtopień. W sobotę w stanie Nowa Południowa Walia wydano 64 ostrzeżeń pogodowych dla różnych obszarów, a służby meteorologiczne przestrzegają przed ryzykiem powodzi.

"Nasze tamy są pełne, nasze rzeki są pełne"

Jak wskazało miejscowe Biuro Meteorologii (BoM), we wschodniej Australii obficie pada od środy. Spowodowało to wzrost stanów rzek w stanie Nowa Południowa Walia, a co za tym idzie - zwiększone ryzyko występowania powodzi błyskawicznych. Deszcz jednak nie ustaje, a kolejne ulewy spodziewane są w weekend w Sydney.