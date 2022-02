Wiatr zrywający dachy i potężne ulewy w Australii

Australia mierzy się z trudnymi zjawiskami pogodowymi. W czasie gwałtownych burz, które przeszły w nocy z wtorku na środę przez południe australijskiego stanu Queensland, wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa z korzeniami. W innych częściach kraju, między innymi w Australii Zachodniej i Australii Południowej, przeszły ogromne ulewy, doprowadzając do powodzi. Mieszkańcom doskwierają też fale upałów.

30 tysięcy ludzi zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. W Browns Plains na przedmieściach miasta Logan pojawiła się trąba powietrzna. Z powodu zalegającego gruzu i kamieni na torach z opóźnieniami jeździły pociągi pomiędzy Beenleigh a Gold Coast.

Fala upałów i burze

Na skutek wysokiej wilgotności powietrza w Brisbane w środę o godz. 8.30 temperatura odczuwalna wynosiła 45,4 st. C. Temperatura w nocy spada zaledwie do około 25 st. C.