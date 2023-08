Nie zdążyły wytworzyć piór. Zginęły tysiące piskląt pingwinów cesarskich

U wybrzeży Antarktydy zginęło nawet 10 tysięcy młodych pingwinów cesarskich. Pisklęta nie zdążyły wytworzyć piór, dzięki którym są w stanie pływać, a lód pod nimi był niestabilny. Naukowcy oceniają, że do końca tego wieku z powodu malejącego zasięgu pokrywy lodowej, ten gatunek, żyjący tylko na Antarktydzie, może znaleźć się na skraju wyginięcia.

W grudniu i styczniu urodzone na lodzie młode pingwiny wyruszają do oceanu. W 2022 roku już w listopadzie grupa badaczy zauważyła jednak poważną defragmentację lodu pod pingwinami, zanim pisklęta zdołały wytworzyć potrzebne do pływania pióra. Ustalono, że w czterech koloniach doszło do "całkowitego niepowodzenia reprodukcyjnego". Prawdopodobnie żadne pisklę nie przeżyło. Według szacunków zginęło nawet 10 tysięcy osobników. Ptaki najprawdopodobniej utonęły lub zamarzły