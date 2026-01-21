Logo TVN24
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu

krakow smog cnb
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alerty dla części powiatów w czterech województwach, ostrzegając przed złą jakością powietrza. W wielu miejscach Polski prognozowane jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, który może negatywnie wpływać na zdrowie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało w środę alerty ostrzegające przed złą jakością powietrza dla części regionów w czterech województwach. Powodem jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu.

Gdzie jakość powietrza może być niebezpieczna?

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - takiego SMS-a z ostrzeżeniem otrzymali mieszkańcy powiatu otwockiego w województwie mazowieckim, powiatów tomaszowskiego i radzyńskiego w województwie lubelskim, Białegostoku, Łomży i Suwałk w województwie podlaskim, Krakowa oraz powiatów nowotarskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego w województwie małopolskim, a także powiatu ełckiego w województwie warmińsko-mazurskim.

RCB apeluje, by w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu. Powinny to zrobić zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe - dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami układu oddechowego.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

