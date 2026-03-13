Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA

Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
Źródło: Lauren Dauphin/NASA
Na początku marca mieszkańcy kilku europejskich krajów mogli zaobserwować "brudny deszcz". Przyczyny i skutki zjawiska opisali naukowcy z amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).

Na początku marca silny wiatr przetransportował nad Europę znaczną ilość pyłu znad Sahary. Objawiło się to zmętnieniem nieba i pogorszoną jakością powietrza.

"Brudny deszcz". Co to za zjawisko

W niektórych krajach pył saharyjski przyczynił się do wystąpienia jeszcze innego zjawiska, a mianowicie "brudnego deszczu". Jego przyczyny opisała NASA.

Pył nawiewany z Sahary napotkał na silny układ niskiego ciśnienia, któremu portugalska agencja meteorologiczna (IPMA) nadała imię Regina. Gdy pył zetknął się z burzami, opadł na ziemię wraz z deszczem i pokrył powierzchnię brązowawym osadem. Zjawisko to, zwane również "krwawym deszczem", mogli obserwować mieszkańcy południowej i wschodniej Hiszpanii, części Francji i południowej Wielkiej Brytanii.

Jak podał Szwajcarski Federalny Urząd Meteorologii i Klimatologii MeteoSwiss, w rejonie śródziemnomorskim wysoko w atmosferze rozwijały się "pyłowe chmury pierzaste", w których cząsteczki saharyjskiego pyłu mogły działać jako jądra kondensacji dla kryształków lodu. Naukowcy badają te chmury, aby lepiej zrozumieć jak powstają oraz jak wpływają na pogodę i klimat.

Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza

Spadek wydajności fotowoltaiki

Ponadto okazało się, że pyłowe chmury mogą mieć negatywny wpływ na pozyskiwanie energii słonecznej. Zespół węgierskich naukowców wykorzystał dane satelitarne, by zbadać, jak mogą wpływać na wydajność ogniw fotowoltaicznych. Badacze zauważyli, że w dniach o dużym zapyleniu spadła ona do 46 procent w porównaniu do 75 procent lub więcej w dniach o niskim zapyleniu. Naukowcy stwierdzili, że pył wzmacniał występowanie chmur pierzastych oraz ich zdolność do odbijania promieniowania słonecznego, przez co do ogniw fotowoltaicznych docierało mniej słońca.

NASA wspomniała także o badaniach, które sugerują, że w ostatnich latach w Europie częściej dochodzi do zjawisk związanych z pyłem znad Sahary. Naukowcy wymienili kilka czynników, które mają wpływ na ten stan rzeczy, w tym suchsze niż zwykle warunki w północno-zachodniej Afryce oraz częstsze występowanie wiatru z kierunków sprzyjających nanoszenie pyłu.

Klatka kluczowa-288084
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
Źródło: Lauren Dauphin/NASA

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: NASA

Źródło zdjęcia głównego: Lauren Dauphin/NASA

Udostępnij:
Tagi:
NASASmog
Czytaj także:
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
Nauka
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
Prognoza
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
Nauka
Burza
Mogą pojawić się i burze, i opady deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody
Prognoza
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Przez dwa dni lało bez przerwy. Nie żyje 30 osób
Świat
Trzęsienie ziemi w Australii
"To był ułamek sekundy". Najsilniejszy wstrząs od dekad
Świat
Pościg za żółwiem
Żółw uciekł ze szkoły. Mieszkańcy wezwali policję
Ciekawostki
Ocean Antarktyczny
Zbadali DNA mikroorganizmów z Antarktyki. Odkryli geny nieznane nauce
Nauka
Zator lodowy na rzece
Zator lodowy na rzece, zarządzono ewakuację
Świat
Wulkan
Fontanny lawy wzbiły się w powietrze, zamknięto autostradę
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom