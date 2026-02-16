Pogoda na jutro - wtorek, 17.02. Przed nami kolejna bardzo mroźna noc

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nocą na północnym wschodzie Polski spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Poza tym aura będzie pochmurna. Spodziewane są również opady śniegu, których suma wyniesie do 1-3 centymetrów. Będą one postępować od zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -17/-14 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -9/-6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu i wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy i zachodzie okresami powieje silniej.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 17.02.

We wtorek aura okaże się pochmurna z niewielkim przejaśnieniami. Okresami spadnie do 1-4 cm śniegu - na Śląsku mokrego. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-6 st. C na Podlasiu, przez -2/0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Śląsku. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza od południowo-zachodniej części kraju po północny wschód będzie wynosiła powyżej 80 procent. Najniższa okaże się na krańcach północno-zachodnich, gdzie nie przekroczy 70 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, po północy okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy co najmniej -9 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Cienienie lekko spada, o północy obniży się do 993 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek aura w stolicy okaże się pochmurna, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Najbliższej nocy mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -11 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się pochmurna, okresami popada śnieg. Słupki rtęci nie wskażą mniej niż -5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy obniży się do 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu również będzie pochmurny, a mieszkańcy miasta mogą spodziewać się opadów śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie, któremu okresami towarzyszyć będzie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy obniży się do 984 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek przyniesie mieszkańcom Wrocławia pochmurną aurę. Okresowo wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo nad Krakowem będzie pochmurne. Okresami popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy obniży się do 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pochmurnie, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 975 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl