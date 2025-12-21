Logo TVN24
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta

Gęsty smog w stolicy Indii
Mieszkańcy Nowego Delhi uciekają przed smogiem w góry
Źródło: Reuters
Mieszkańcy Nowego Delhi uciekają przed smogiem w góry. W niedzielę drogi w stanie Himachal Pradesh wypełniły się samochodami ze stołecznymi numerami rejestracyjnymi. Co roku stolica Indii zmaga się z zimowym pogorszeniem jakości powietrza.

Według indyjskiej Centralnej Rady Monitorowania Zanieczyszczeń (CPCB) w niedzielę indeks jakości powietrza w Nowym Delhi wyniósł 377 - wartość ta oznacza bardzo silne zanieczyszczenie. Długotrwała ekspozycja na powietrze tak słabej jakości naraża mieszkańców na ryzyko chorób układu oddechowego.

"Mogę swobodnie oddychać"

W niedzielę górskie miasteczka w północnych Indiach zostały zalane przez turystów z indyjskiej stolicy. Mieszkańcy szukali wytchnienia od zanieczyszczonego powietrza. Wiele stołecznych pojazdów pojawiło się na drogach górzystego stanu Himachal Pradesh u stóp Himalajów.

- Czuję różnicę, mogę swobodnie oddychać - opowiadał w rozmowie z agencją informacyjną Reuters jeden z mieszkańców Nowego Delhi, który wybrał się z rodziną na wycieczkę do stanu Himachal Pradesh. - W Delhi musimy korzystać z oczyszczaczy powietrza. Tutaj możemy poczuć świeże powietrze - dodał.

Jak tłumaczył Suresh Atri z departamentu ds. zmian klimatycznych Himachal Pradesh, wskaźnik jakości powietrza w miastach stanu na ogół utrzymuje się w kategorii dobrej lub umiarkowanej.

Klatka kluczowa-113780
smog1

Powtarzający się problem

Nowe Delhi i jego przedmieścia są często pokryte smogiem w okresie zimowym. Wiąże się to z położeniem miasta w dolinie i zachodzącym tam zjawiskiem inwersji temperatury - zimne, gęste powietrze zatrzymuje emisje z pojazdów, placów budowy i zakładów przemysłowych. Z tego powodu poziom zanieczyszczenia w należy do najwyższych na świecie.

W środę władze Nowego Delhi wprowadziły środki mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia, w tym zakaz poruszania się pojazdami niespełniającymi najnowszych norm kontroli emisji oraz regulacje dotyczące obecności w prywatnych i rządowych przedsiębiorstwach.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

